Muere el papá de Pink, el veterano de guerra Jim Moore, tras una ardua lucha contra el cáncer

La cantante y compositora estadounidense Alecia Beth Moore, mejor conocida en la industria musical como Pink, está de luto ante la muerte de su papá Jim Moore, a consecuencia del cáncer de próstata que padeció por unos años; en sus redes sociales compartió algunas fotografías junto a su progenitor a manera de despedida.

En su feed de Instagram publicó dos fotografías en blanco y negro bailando junto a su papá cuando era niña y en su etapa adulta. "Hasta siempre", expresó Pink.

Jim Moore fue un veterano de guerra; participó en el conflicto armado de Estados Unidos contra Vietnam. Los padres de Pink se divorciaron cuando era pequeña, pero eso no impidió que tuviera una maravillosa relación con su progenitor.

Pink honró la memoria de su progenitor con estas fotografías en sus redes sociales. Foto: Instagram @pink

En otra de las publicaciones en sus redes sociales para honrar la memoria de su papá Jim Moore, la intérprete recordó con sus miles de seguidores, aquella ocasión cuando compartió el escenario con su papá, un momento muy especial entre ambos al interpretar la balada "I have seen the rain". La presentación tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en abril del 2006.

"Señor padre", escribió Pink en las fotografías antes mencionada; sus fans le han enviado muchos mensajes de apoyo y consuelo ante estos momentos de suma tristeza.

Un inolvidable momento entre padre e hija. Foto: Instagram @pink

En julio de 2020 la cantante informó a través de sus redes sociales que su papá, había terminado su segunda ronda de quimioterapia contra el cáncer de próstata. "Aquí está, mi padre, con miedo y con dolor, sentado con el amor de su vida, nuestra Grace y ¿qué está haciendo? Sonriendo, contando chistes, haciendo sentir bien a todos".

Asimismo Pink expresó en aquella ocasión: "que maravilloso es verte silbar en el infierno (de esta enfermedad)".

