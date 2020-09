México. Muere el papá de la cantante Diana Reyes, víctima de COVID-19. El pasado jueves dejó de vivir don Celestino Polanco Reyes, a quien llamaban cariñosamente Don Pin; tenía 77 años de edad. De la oficina de prensa de la cantante hacen pública la triste noticia.

Don Celestino tenía alrededor de 19 días hospitalizado y a través de un comunicado, la oficina de representación de Diana Reyes informa que estaba siendo atendido por secuelas del coronavirus COVID-19.

Informamos con produndo dolor el fallecimiento del padre de la cantante, Diana Reyes... Don Pin, quien contaba con 77 años de edad'', se lee en el comunicado.

Don Celestino, padre de la cantante Diana Reyes, ya descansa en paz. Foto de Instagram

Diana, quien es originaria de La Paz, Baja California Sur, México, días atrás compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía de su señor padre y en ella escribía que se encontraba delicado de salud enfrentando una dura batalla y confiaba en que saldría bien librado de ella.

Él es mi papá y lo amo con todo el corazón. Es tan fuerte, es un guerrero y se encuentra en la lucha más importante de su vida. Estar sano!!! Nada deseo más en este momento que tenerte a mi lado y al lado de mi madre. Dios es tan grande y estoy segura que te cuida mientras te recuperas papá'', escribió.

Desafortunadamente el terrible virus que acecha hoy día a la humanidad entera acabó con la vida de con Celestino, y al momento, Diana no ha comentado más al respecto. Descanse en paz doo Celestino.

Diana Reyes anda mal de salud

Diana, quien tiene 40 años de edad y es conocida como La Reina del pasito duranguense, se encuentra preocupada, pues está perdiendo la vista, lo confesó ella misma semanas atrás a distintos medios de comunicación. Debido a un mal congénito que la afecta desde hace años es que poco a poco está dejando de ver.

Hoy en día ya no puedo estar sola; sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica porque no veo cuando hay un escalón, dijo Diana a un medio de espectáculos en Estados Unidos.

Diana Reyes. Foto de Instagram

Diana confesó que se sometió a un trasplante de córnea de su ojo izquierdo hace varios años, pero lamentablemente su ojo derecho ya le está ocasionando problemas, aún usando lentes. Ya visitó varios médicos, pero los pronósticos que le dan no son nada alentadores.

A la cantante de temas como El sol no regresa, ¿A quién le pregunto? y Yo no creo en los ombres, le han informado que solo queda esperar que la medicina saque algo nuevo para llevar una calidad de vida mejor, aunque ella no se desespera, pues una mujer optimista.

La enfermedad de Diana tiene se llama miopía con astigmatismo y malformación de las córneas, con el paso del tiempo la enfermedad sigue empeorando, por lo cual la cantante debe usar una especia de lentes híbridos los cuales manda hacer en Chicago.

