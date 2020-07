México. Muere el papá del conductor de televisión Rafael Balderrama y es este mismo quien lo da a conocer en sus redes sociales con un triste mensaje. "Descansa en paz, papá. Gracias por todo", le expresa Balderrama a su papá y publica en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecen juntos. Un infarto habría ocasionado la muerte del señor, según lo dan a conocer en el programa "Venga la Alegría".

Rafael Balderrama, llamado en el mundo del espectáculo nacional Rafita Balderrama, desde los inicios de su carrera, se muestra profundamente triste tras el fallecimiento de su señor padre, quien era una de sus motivaciones en la vida para salir adelante. Ahora tendrá que seguir en ella sin su presencia física. Rafita es originario de Chihuahua y según Wikipedia, nació en 1979.

Balderrama comenzó a sobresalir como conductor en un programa de comedia llamado “Black and White”, en 1999, donde compartía pantalla con Perico Padilla y Omar Chaparro, y luego, en 2004 formó parte de la emisión de Televisa titulada “No Manches”. Rafita sobresalió como conductor gracias a su talento y estilo propio para entrevistar, sobre todo a cantantes y bandas del regional mexicano.

Rafita llegó a pesar casi 180 kilos, pero doce años atrás se sometió a una cirugía de bypass gástrico para bajar de peso, cosa que consiguió y logró lucir diferente físicamente. Bajó de peso sobre todo por salud, lo dijo en varias entrevistas en su momento. Con mucha fuerza se voluntad se ha mantenido entre 70 y 80 kilos actualmente.

Después de ser papá, la cirugía es otra de las mejores decisiones que he tomado, me cambió la vida, me dio muchísima energía y salud. Si me hubieran dicho antes que era tan fácil no habría esperado 27 años”, dijo Rafita al diario El Heraldo de Chihuahua.