Muere el primer actor Héctor Suárez a los 81 años de edad

El mundo del espectáculo esta de luto una vez más y es es que el primer actor Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, así lo dio a conocer su hijo, Héctor Suárez Gomís en su cuenta personal de Instagram hace unos minutos.

"A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación:Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández", dice parte del mensaje de despedida que publicó su hijo dejando a fans y colegas conmocionados por la noticias.



Tras dar a conocer la noticia amigos y familiares del histrión le dieron el pesame a su familia la cual es muy querida en el medio de la farándula, la primera en demostrar su tristeza por la partida del actor fue Andrea Legarreta quien es muy amiga de ellos pues en sus inicios como actriz trabajó con Héctor Suárez Gomís en la telenovela Alcanzar una estrella.

El más grande!!! Los amo!! Les mando todo mi amor!!! Dios con ustedes mi Peloncito!!! Agradezco a tu padre tantas pláticas, tantas anécdotas, tantas risas!! Agradezco su amor y calidez!! Siempre en mi corazón!!! Con ustedes para siempre!! En paz descanse, escribió la conductora de Hoy.

Lucha contra el cáncer

Aunque Héctor Suárez Gomís no reveló las causas de muerte de su progenitor no era un secreto que el histrión luchó mucho contra el cáncer el cual erradicó el año pasado tras una exitosa cirugía donde le removieron la vejiga y la prostata, por lo que podría descartarse que fuera una de las causas de muerte, ya que su pareja e hijo dijeron el año pasado que estaba libre de la enfermedad tras la operación.

Entre las últimas entrevistas del actor aseguró que no le tiene miedo a la muerte, además reconoció que tras la enfermedad conoció más sobre su cuerpo e incluos le pidió perdón por no atenderse a tiempo.

"La muerte no le tengo miedo, estoy preparado para irme en el momento que me lo pida Dios a lo que sí me da pavor, terror es dejar a mi nena de 8 años, a mi joven de 21 años a mis hijos y a mi esposa que desde quiero agradecerle a esa mujer maravillosa como me cuida", dijo el histrión para el programa Ventaneando a finales del años pasado.

Lamentan su muerte

No solo Andrea Legarreta lamentó su muerte sino actores y productores se pronunciaron al enterarse de la muerte de Héctor Suárez algunos de ellos fueron Dominika Paleta, Magda Rodríguez, Claudia Lizaldi y Jacky Bracamontes entre otros.

Famosos se despiden del actor/Captura de pantalla

"Mi mas sentido pésame lo siento mucho que en paz descanse aplausos hasta el cielo para él", "Ánimo Familia Suárez... Un abrazo desde Panamá, país que adoro a Don Héctor quien seguirá por siempre en nuestos corazones", fueron algunos de los mensajes para la familia afectada.

