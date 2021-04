Muere el primer actor Patricio Castillo a los 81 años de edad

El primer actor Patricio Castillo de 81 años de edad murió esta mañana, pues así lo dio a conocer la ANDA en sus redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro C. Patricio Castillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz, dice el triste comunicado.

De origen chileno, pero nacionalizado mexicano, Patricio Castillo había ingresado al hospital por problemas pulmonares.

Aunque en un principio se había dicho que la enfermedad del histrión se debió por síntomas de Covid-19, su esposa lo había desmentido hace unos días en el programa Hoy.

Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: Covid, covid'. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid, señaló Haunani Ruiz.

Tras darse a conocer la noticia los fans lamentaron la muerte del actor quien hizo telenovelas como Sortilegio, Alma de Hierro, y Por un beso entre otras.

"Q.E.P.D Amé su trabajo en "La candidata" y "La mexicana y el güero",era una gran actor", "Ay no Dios lo tenga en su gloria Primer Actor!!", escribe los lamentados usuarios.