Muere el rapero estadounidense DMX; había sido hospitalizado tras una supuesta sobredosis

Este viernes se dio a conocer la muerte del rapero estadounidense Earl Simmons, mejor conocido como DMX, a sus 50 años de edad. La lamentable noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado emitido por Chamber Group. El también actor originario de Mount Vernon, Nueva York, había sido hospitalizado la semana pasada supuestamente por una sobredosis. Dicho comunicado dice:

DMX falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia por su lado, después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días.

El rapero nominado al Grammy falleció tras sufrir un "paro cardíaco catastrófico", de acuerdo con lo manifestado por su familia. Cabe mencionar que DMX fue trasladado de emergencia al hospital antes mencionado en la ciudad de Nueva York, el pasado viernes 2 de abril; varios medios estadounidenses aseguraron que había sufrido una sobredosis, versión que no ha sido confirmada o negada por sus familiares.

DMX permaneció los últimos días de su vida en White Plains Hospital, conectado a un respirador.

El rapero quien se caracterizaba por su voz ronca, produjo canciones como "Ruff Ryders' Anthem" y "Party up (up in here)"; su estilo solía incluir aullidos y ladridos además de su grito de guerra "What!". Recibió entre el 2000 y 2001 tres nominaciones a los Grammy: dos por "Mejor interpretación solista de rap" y la tercera, fue para "Mejor álbum de rap".

Earl Simmons confesó haber tenido una ardua batalla contra su adicción a las drogas desde la adolescencia. Su abogado, Murray Richman, había dicho que no podía confirmar reportes de que DMX sufrió una sobredosis.