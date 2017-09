Muere en accidente aéreo Troy Gentry de Montgomery Gentry

Troy Gentry, una de las mitades del dúo country Montgomery Gentry, murió en un accidente de helicóptero. Tenía 50 años de edad.

El dúo expresó en su página que Gentry “murió trágicamente” por el accidente ocurrido cerca de la 13:00 horas de hoy viernes en Medford, Nueva Jersey. El grupo se presentaría hoy viernes en el aeropuerto y centro recreativo Flying W Airport & Resort en Medford.

Foto: AP

La Administración Federal de Aviación dijo que el helicóptero se desplomó en una zona boscosa cerca del aeropuerto.

Troy Gentry nació el 5 de abril de 1967 en Lexington, Kentucky, donde conoció a su compañero de banda Eddie Montgomery y fundó el dúo cuyo nombre era la suma de sus apellidos.

“La familia de Troy Gentry desea agradecer todos los pésames y oraciones y pide respeto a su privacidad en este momento”, señala el comunicado.

Foto: AP

Montgomery Gentry tuvo éxito en las listas de popularidad country en la década del 2000, llegando a los primeros puestos con Roll With Me, Back When I Knew It All, Lucky Man, Something to Be Proud Of y If You Ever Stop Loving Me.

Algunas de sus canciones incluso llegaron a las listas pop.

La banda mezclaba country con rock sureño, fueron incorporados al Grand Ole Opry en 2009. Lanzaron su álbum debut Tattoos & Scars en 1999.

Su más reciente álbum es Folks Like Us de 2015.