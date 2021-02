Muere ex alumno de La Academia Bicentenario víctima de Covid-19

El mundo del espectáculo se llena de luto nuevamente, pues falleció el cantante Eduardo Jiménez, mejor conocido en el mundo de la farándula como Lolo Jiménez, de acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el chico estuvo varios días internado en un hospital de la Ciudad de México, pues se contagió de Covid-19, por lo cual perdió la vida tras una dura batalla contra el virus.

Para quienes no lo saben Eduardo Jiménez fue parte del reality show, La Academia Bicentenario, donde se convirtió en uno de los cantantes favoritos del público por su capacidad de interpretar varios temas musicales, los cuales fueron muy coreados, pero desafortunadamente el artista no llegó a la recta final, pero eso no le impidió seguir sus sueños como cantante.

Otra de las cosas que logró Eduardo Jiménez, fue realizar teatro para la compañía OCESA, logrando formar parte de varios proyectos musicales, incluso se convirtió en maestro de artes escénicas, pues en YouTube circulan algunos videos donde se le ve dando clases a unos menores quienes siguen detalladamente las instrucciones de su maestro quien acaba de perder la vida.

El actor siempre demostró que luchaba por sus sueños de la manera que fuera y derrochaba talento en cada uno de sus proyectos, por lo cual se ganó la admiración de muchos, pues para el histrión los sueños nunca terminaron cuando acabó La Academia Bicentenario, pues fue por ellos en todo momento.

Por lo que quisiera haber logrado este sueño es poder viajar y aprender muchísimas cosas, yo también para aportarle a mis alumnos cosas nuevas y sobre todo inyectarles esto que les he querido demostrar y enseñar que es sí ser un buen actor, un buen cantante, un buen bailarín, un buen artista, pero sobre todo un buen ser humano, dijo Lolo Jiménez en una entrevista que hizo el histrión.

Como era de esperarse las redes sociales no se esperaron, y expresaron sus condolencias al enterarse de la muerte del ex académico, quien ya tenía tiempo que hacia publicaciones en Facebook, ni en Instagram, por lo que sus fans comenzaron a preguntar más sobre la salu del artista, quien se contagió de Covid-19 y tuvo que ser atendido de inmediato.

"Te vamos a extrañar mi querido amigo", "Te mando un beso y un abrazo enorme donde quiera que estés... Gracias por haber coincidido en este viaje. Que tu hermoso talento ilumine la galaxia. Bendiciones para tu familia", "Abrazo hasta el cielo donde te reciben con los brazos abiertos esperando les cantes algo", "Querido Lolo que tengas buen viaje y sigue brillando desde lo alto, aquí te extrañaremos, pero te recordaremos siempre!!", le escribieron a Lolo Jiménez.

Lolo Jiménez murió por Covid-19 en un hospital de la Ciudad de México/Instagram

Una de las últimas publicaciones de Lolo Jiménez fue el 29 de enero donde lanzó un mensaje esperanzador sobre su salud, pero desafortunadamente con el paso del tiempo su estado de salud se fue empeorando.

El también actor lanzó en Instagram en septiembre del año pasado un pequeño reencuentro con los ex académicos de La Academia Bicentenario, esto para dar un poco de alegría a los fans que fueron parte de dicho reality show, el cual dio mucho de que hablar.

Celebrando 10 años de haber coincidido y de un día como hoy fue nuestro primer concierto en LA ACADEMIA, algunos compañeros de la generación pudimos y deseamos grabar este video para reunirnos, recordar y celebrar cantando que aún cuando creemos qué hay oscuridad en el camino, siempre llega la luz y vienen tiempos mejores, escribió Lolo Jiménez en un video musical el cual hizo a lado de sus compañeros.

