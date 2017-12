Muere ex participante de Big Brother

La ex Gran Hermano Rocío Gancedo se suicidó. La modelo de 29 años se arrojó del quinto piso de su departamento en el barrio de Las Cañitas, en el mediodía del miércoles. Había estado internada este año en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión tras la muerte de su papá, según consigna Infobae en su nota.

"Pude hablar con la portera: se tiró. Me contó la encargada del edificio que hablaba con ella y que sabía que estaba mal. Esto fue cerca del mediodía. Yo siempre la veía por acá pero no se notaba que estaba mal", contó una vecina en Intrusos, cuando la Policía ya se encontraba en la puerta del edificio.

Minutos después se conoció el parte policial de la Comisaría 31 de la Policía de la Ciudad, confirmando la identidad de la modelo, y el suicidio. "Se arrojó a la vía publica desde el balcón cayendo a la vereda, pegando parte del cuerpo en una moto que se hallaba estacionada sin ocupantes.

En consulta con fiscalía dispuso consigna en el inmueble y que concurra al lugar el gabinete de criminalística. Se trata de Rocío Gancedo".

Este año la ex Gran Hermano se internó de manera voluntaria en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión, a raíz de la muerte de su papá. Tras un mes en el hospital, fue dada de alta y siguió con un tratamiento ambulatorio.

Durante los primeros tiempos se la vio renovada, con Zoe, su nueva mascota y compañía. También regresó a uno de sus viejos amores: la pintura.

A días de haber recibido el alta, la modelo contó en Intrusos que había sido abusada cuando era chica: "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años.

Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía… No lo voy a contar", dijo entre lágrimas en abril de este año.

Gancedo se hizo conocida en los medios por participar de la edición 2011 de Gran Hermano. Tras catorce días de encierro, la modelo fue la primera eliminada de la casa y luego reingresó gracias a un repechaje. A los nueve días se fue de la casa por decisión propia.

