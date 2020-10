Hallan muerto a Rolando, medio hermano de Yolanda Andrade

La conductora de televisión Yolanda Andrade de 48 años se encuentra en medio la polemica en estos momentos, ya que se dio a conocer que Rolando Germán de 38 años de edad, medio hermano de la actriz falleció la mañana de este miércoles 28 de octubre en su hogar, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México.

Debate ha confirmado la muerte de Rolando Germán, medio hermano de Yolanda Andrade, un familiar que supuestamente no era frecuentado por la actriz. Con un balazo en el pecho fue encontrado el cuerpo de un hombre dentro de la casa del fallecido padre de la actriz y conductora de televisión Yolanda Andrade.

El finado fue identificado como Rolando Germán de 38 años de edad, hermano menor de Rommel Rolando Andrade Almada, también, medio hermano de Yolanda Andrade.

El reporte por el hallazgo de un hombre muerto (pues en ese momento no se sabía que se trataba de Rolando) llegó al número de emergencias alrededor de las 09:00 horas y quienes encontraron el cuerpo notificaban que los hechos habían ocurrido dentro de la vivienda ubicada sobre el bulevar Eldorado entre el bulevar Alamos y Dr. Mora en la colonia Las Quintas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los policías municipales de Culiacán que atendieron el llamado ingresaron a la residencia y encontraron en una de las habitaciones de la segunda planta al hombre, quien tenía un disparo en el pecho y junto a él estaba un arma de calibre .380.



Los agentes de la Policía Municipal dieron por confirmado el deceso y aseguraron el sitio para después pedir la presencia de peritos e investigadores de la Fiscalía. Las diligencias iniciaron inmediatamente después de la llegada de investigadores de homicidios del Grupo Águila que realizaron las pesquisas en el interior de la casa. Se desconoce si se trata de un suicidio o un crimen doloso.

Aunque no se saben muchos detalles sobre la muerte de Rolando Germán dentro de la casa del padre de Yolanda Andrade.

La también actriz siempre ha tenido un vinculo especial con todos sus hermanos y es que después de la muerte de su padre la famosa se refugió en su familia, además de haber superado su problema con las drogas, ella siempre tuvo el apoyo de sus hermanos.

Hasta el momento Yolanda Andrade no ha compartido nada en sus redes sociales y es que como todos saben la artista vive en la Ciudad de México, donde se fue a vivir hace varios años para comenzar su carrera como actriz apoyada por Salma Hayek, quien sabía que la sinaloense tenía potencial para convertirse en actriz de telenovela y lo logró con proyectos como Retrato de Familia y Sentimientos Ajenos.

Para quienes no lo saben la carrera de Yolanda Andrade ha estado rodeada de éxitos, pero también de penas familiares, pues cuando era joven su padre Rolando Andrade falleció víctima de un infarto fulminante, pero lo peor de todo es que la conductora le había deseado la muerte a su padre después de una pelea que sostuvieron (comenzó una relación extramarital), tras enterarse del fallecimiento del señor la famosa entró en una depresión ligada a una adicción con el alcohol, por lo que varios años sufrió demasiado pues sentía un remordimiento.

Yo no podía con la pena, sufrí mucho y ese sentimiento se me quitaba con el alcohol, me tomaba dos botellas diarias, intente suicidarme con una pistola, dijo Yolanda Andrade en una entrevista con Joaquín López Doriga.