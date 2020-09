México. Muere hija del actor Esteban Franco y él acusa negligencia médica. Karla Yanine era el nombre de la joven y tenía 32 años de edad; falleció de un paro cardiaco, lo hace público en un video que coloca en sus redes sociales y además dice que en la clínica donde la atendieron "están matando gente".

Desecha se encuentra la familia de la joven, hija de Esteban Franco, quien ha participado en series como El Cárte de los Sapos y Rebelde, la cual falleció en la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México, el pasado viernes. Acusa a la Clínica de negligente.

No saben los desgraciados de estos hospitales lo que es perder un hijo, lo que estamos sufriendo. Mi hija dejó una hija, mi nietecita de 11 años. No saben el dolor. No tienen idea del dolor de mi chiquita, de su esposo, de Gaby, el mío, de la mamá de mis hijas”, expresa en el video el actor.