Muere la actriz Beatriz Aguirre a los 94 años de edad

Muere la actriz mexicana Beatriz Aguirre a los 94 años de edad. Perteneció a la Época de Oro del Cine Mexicano. Famosas como doña Carmen Salinas hace pública la noticia a través de su cuenta de Twitter y envía sus condolencias a los seres queridos de la señora Aguirre.

A lo largo de su carrera, la cual comenzó cuando era muy joven, Beatriz Aguirre intervino en decenas de películas, telenovelas y obras de teatro. Llegó a trabajar con figuras del cine nacional como Arturo de Córdova, Pedro Infante, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz.

Entre las telenovelas en que formó parte se destacan Amar fue su pecado, La Constitución, Viviana, Bianca Vidal, Locura de Amor y Sin pecado concebido, entre otras.

Yo no me imagine que Diosito me iba a dar tantos años de vida”, declaró la actriz en abril pasado a la revista TVNotas, en el marco de su festejo por haber llegado a los 94 años de vida.