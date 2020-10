Muere la actriz Conchata Ferrell, conocida como Berta, en “Two and a half men”

México. Muere Conchata Ferrell, actriz conocida por su personaje de Berta en la serie de televisión Two and a half men, protagonizada por Charlie Shenn. En distintos portales de noticias se informa que su fallecimiento se ca a consecuencia de complicaciones cardiacas.

Conchata Ferrell tenía 77 años de edad y perdió la vida el pasado lunes en un hospital de California. Hace cuatro mese sufrió un paro caridaco y desde entonces su salud se vio afectada. De acuerdo con el medio Deadline, la actriz murió este martes, tranquila y acompañada por sus familares más cercanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Captura pantalla Facebook

La triste noticia de la muerte de Conchata fue confirmada por la página de Two and a half men en sus redes sociales, donde agradecieron a Ferrell por su trabajo y el profesionalismo que mostró siempre en el mismo.

Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y agradecemos los años que nos trajo risas como Berta que perdurarán para siempre”, se escribe en dicha página.

Conchata, quien nació el 28 de marzo de 1943 en West Virginia, Estados Unidos, estuvo nominada dos veces al Premio Emmy como Actriz de Reparto en Serie de Comedia por sus intervenciones junto a Charlie Sheen y Jon Cryer en Two and a half men.

La actriz dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento en 1969, aunque no fue hasta diez años después que tuvo su primer papel relevante en la cinta Heartland, según información en Wikipedia.

Conchata logró una brillante trayectoria en los escenarios y la televisión, además también tuvo participaciones en otras series como E/R, Buffy La Cazavampiros, pero su interpretación de Berta en Two and a half men la hizo mundialmente famosa.

Y también se le recuerda por su trabajo en en el episodio Jagged Sledge, de Sledge Hammer! en 1987, y en el episodio The One With Joey's Porsche, de Friends, en 1999.