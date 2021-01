Muere la cantante escocesa transgénero SOPHIE en un trágico accidente en Atenas

Sophie Xeon, mejor conocida como SOPHIE, murió la madrugada de este sábado 30 de enero de 2021 a sus 34 años de edad. La aclamada cantante, compositora, productora y DJ escocesa, perdió la vida tras un accidente; la noticia ha tomado por sorpresa a sus millones de seguidores y ha enlutado al mundo de la música. "De Sophie amaba como su música le faltaba el respeto a mis oídos con su intensidad, descanse en paz", expresó una fan en Twitter.

El equipo cercano de la artista nacida el 17 de septiembre de 1986 en Glasgow, Escocia, informó a través de un comunicado:

"Con profunda tristeza tenemos que informar de que la música y productora SOPHIE ha fallecido alrededor de las 4:00 de la madrugada en Atenas, donde la artista estaba viviendo, tras un repentino accidente. SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década, no sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un ícono de liberación".

La cantante transgénero, nacida como Samuel Long, se caracterizó por su estilo sintetizado y eléctronico en el pop. SOPHIE formó parte de la composición y producción de exitosas canciones de Madonna, Charli XCX, Lady Gaga, Vince Staples y muchos más.

En redes sociales sus fans han expresado su sentir ante su inesperada muerta. "Realmente me ha dejado rota la muerte de SOPHIE, es que era un referente para mí, me abrió mucho la mente y llegó a un momento de mi vida en el que estaba mal, me ayudó muchísimo su música y a descubrirme a mí misma poco a poco, gracias por tanto Sophie, te quiero".

Otro de sus seguidores manifestó que la DJ escocesa era su forma de ver la música, era transgresión, era el futuro: "diseñó ella sola el mundo que mis fantasías quieren, nunca voy a olvidar en la mayor tristeza que sentí, en medio de la pista de baile y por un rato, floté bien alto y todo fue distinto".

El sello discográfico independiente Transgressive Records, con sede en Londres, Inglaterra, manifestó a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales:

"Trágicamente, nuestra hermosa SOPHIE falleció esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espiritualidad, había trepado para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó, ella siempre estará con nosotros. La familia agradece a todos por su amor y apoyo y solicita privacidad en este momento devastador".

Sophie Xeon comenzó su carrera musical en una banda llamada Motherland, posteriormente colaboró con artistas del sello PC Music, como Danny L Harle. En 2013 publicó su primer sencillo "Nothing more to say" y más tarde lanzó "Bipp", el que se llevó la atención de la crítica.

En 2014 lanzó "Lemonade", canción que fue parte de una campaña publicitaria de McDonald's. En 2018 dio a conocer el álbum "Oil of every pearl's un-insides", el cual fue aclamado por la crítica especializada e incluso, le otorgó una nominación al Grammy a Mejor Álbum Dance/de Música Electrónica.