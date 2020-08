Muere la gran actriz Mónica Miguel a los 84 años de edad

El mundo del espectáculo está de luto, ya que esta mañana la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), reveló que la actriz Mónica Miguel de 84 años murió la madrugada de este miércoles, causando ruido en redes sociales, pues era muy conocida en el medio de la farándula.

La actriz Mónica Miguel no solo realizó apariciones en telenovelas como La Fuerza del Destino (2011) o Alborada (2005-2006), también participó en el guion de la telenovela Quinceañera (1987) dejando en claro que era una mujer mulltifacética y es que estaba entregada totalmente al mundo del espectáculo.

Su carrera también estuvo ligada al teatro, pues durante una larga estancia en Roma, donde se preparó artísticamente, logro debutar en la década de los 70 en la obra de teatro Vine, Vi y Mejor Me Fui, logrando gran popularidad entre el público quien quedó asombrado por su forma de actuar, además desde muy joven siempre se le vio profesional.

Su gran debut como Directora de Escena fue en 2001 junto a Carla Estrada, con quien aprendió mucho pues ambas hicieron una mancuerna perfecta, fue la telenovela El Manantial (2001) donde logró hacer un excelente trabajo, fue a partir de ahí que otros productores se fijaron en ella para trabajar en diversos melodramas.

Su talento también la llevó hacer reconocida en su natal Tepic, Nayarit, ya que fue Promotora del Arte de Nayarit convirtiéndola en todo un icono del mundo del espectáculo, por si fuera poco su carrera estuvo llena de éxitos y jamás se le vio involucrada en algún escándalo.

Hasta el momento varios colegas del medio utilizaron las redes sociales para despedirse de Mónica Miguel una mujer entregada a su trabajo, así lo manifestaron sus amigos más allegados en redes sociales.

Mónica Miguel no solo fue una tremenda actriz, también descubrió en su juventud que tenía la habilidad de cantar y lo hacia muy bien, ya que una necesidad económica cuando cursaba sus estudios de universidad la hicieron a que se pusiera a cantar logrando gran popularidad en su natal Tepic.

Supe que podía cantar cuando hubo una necesidad económica, hubo una necesidad económica que pues como yo trabajaba y me pagan muy poco porque realmente como secretaria no es que yo fuera una gran secretaria verdad, tenía yo un puesto en el archivo y luego el jefe diciéndome constantemente usted está en una carrera muy difícil mejor dedíquese a otra cosa, no sé cuantas cosas que yo no me animaba en absoluto.