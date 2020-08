Muere la madre de Itatí Cantoral, la señora Itatí Zucchi

Un fuerte golpe está viviendo en estos momentos Itatí Cantoral de 45 años de edad, pues se acaba de confirmar que su madre la señora Itatí Zucchi, viuda del reconocido compositor Roberto Cantoral, (QEPD) murió víctima de un paro cardiorrespiratorio.

Y es que no bastó con que México se levantara con la noticia sobre la muerte del comediante Manuel El Loco Valdés de 89 años de edad, pues ahora le tocó a Itatí Cantoral enfrentarse al golpe más fuerte que le mandó la vida y fue perder a su madre, quien era el pilar de su carrera al igual que su señor padre, el compositor Roberto Cantoral.

Fue el también compositor Gil Rivera, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), quien reveló la desagradable noticia en redes sociales, pues tenía una relación muy cercana con la familia Cantoral, ya que crearon un vinculo en vida con el señor Roberto Cantoral.

Te puedo confirmar la muerte de mi abuela por un paro cardiorrespiratorio, no tengo ahorita palabras, es una gran pérdida porque es una gran mujer, y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones, Murió alrededor de las 7 de la mañana, reveló la nieta de la señora para Quién.

Para los que no saben Itatí Zucchi se mantuvo como una fiera por proteger a su hija Itatí Cantoral por haya en 2015 cuando la actriz era tachada de alcohólica, por lo que en varias ocasiones la defendió en las entrevistas, asegurando que las especulaciones siempre están a la orden del día para la vida de cualquier artista.

Conozco demasiado bien este ambiente, pone una revista algo que llame la atención para que se venda, es su trabajo no me molesta en lo más mínimo, mientras no se toque la conducta moral de la familia Cantoral, dijo la señora para Suelta La Sopa, dejando en claro que era mujer que siempre defendía el honor de su familia.