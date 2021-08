Muere la mamá de Marcos Valdés; su hermana Felicia Garza revela que tenía una vida vegetativa

México. Rosa María Bojalil, madre del actor y conductor Marcos Valdés y hermana de Felicia Garza (antes Felipe Gil), murió a los 78 años de edad y es su propio hijo quien lo comparte en redes sociales.

Además, Felicia Garza cita en entrevista con Ventaneando que su hermana Rosa María tenía una vida vegetativa. “Tenía un problema neurotemporal, su cerebro se estaba desgastando y sus órganos ya no estaban funcionando."

Marcos Valdés es hijo del también fallecido Manuel "El Loco" Valdés y en Instagram le dedica un bello mensaje a su hoy fallecida madre y le expresa: “Te amo mamá. Descansa y ve con Dios. Gracias a todos por sus muestras de cariño.”

La señora Bojalil murió este miércoles 11 de agosto y Felicia Garza comparte a Pati Chapoy que su hermana tenía ya muy desgastado su organismo, sufría desde hace tiempo, se desplomaron su hígado, corazón y riñones. "Ya descansa en paz y está en un lugar mejor, tenía una vida vegetativa."

Marcos Valdés con su señora madre, doña Rosa María, quien ya descansa en pas. Foto de Instagram

La mamá de Marcos tenía lo que se conoce como un problema neurotemporal, su cerebro se estaba desgastando cada día más y sus órganos tenían una gran disfunsión también; " todo era una carga para ella misma y ya su familia dejó de sufrir", recalca Felicia.

En mayo del 2020, Marcos Valdés dijo a varios medios de comunicación en CDMX que su madre se cayó y se lastimó la cadera y no quiso llevarla a un hospital debido a la pandemia.

Leer más: Aseguran que Christian Nodal no contuvo las lágrimas al recibir un regalo de Belinda

Por otro lado, Felicia Garza comenta que no había tenido contacto con su sobrino Marcos Valdés, con quien desde hace un tiempo no lleva buena relación debido a que el actor supuestamente no la acepta como una mujer trans y menciona que solamente es un “personaje”.