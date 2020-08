Muere la mamá de la cantante Eugenia León

México. Murió la mamá de la cantante Eugenia León y es ella misma quien lo da a conocer a través de sus redes sociales. “Descansa, hermosa", son las palabras con las que Eugenia despide del plan terrenal a su amada madre, quien dejó de vivir en la noche del pasado viernes, según lo relata ella.

Eugenia León comparte a sus fans la triste noticia de la muerte de su señora madre a quien llamaban cariñosamente "Tita" sus seres queridos. La famosa cantante no da detalles sobre los motivos de su deceso y comparte dos imágenes de su mamá en dos etapas de su vida; una reciente y una más en blanco y negro de su juventud.

Eugenia León, quien nació en 1956, es actualmente una de las intérpretes más reconocidas en la escena musical contemporánea y se recuerda que en 1985 ganó el primer lugar del prestigioso Festival OTI en Sevilla, España con el tema "El Fandango Aquí" de Marcial Alejandro.

A lo largo de su carrera ha grabado en casi todos los géneros musicales, y también se ha hecho acreedora a varios reconocimientos como un Grammy Latino a la Excelencia Musical y tiene en su historia una importante trayectoria de más de 45 años y más de 30 discos grabados, de los cuales se han vendido varios millones de copias.

De acuerdo a información en Wikipedia, Eugenia León ha compartido escenario con personalidades del mundo musical como Guadalupe Pineda, José Feliciano, Rosario, Chavela Vargas, Armando Manzanero, Tania Libertad, Pablo Milanés y Marco Antonio Muñiz, entre muchos más.

En entrevista con el programa "Ventaneando", Eugenia León confesó recientemente que padece hipotiroidismo, y no lo supo hasta que se sintió un poco mal y acudió a hacerse varios estudios, los cuales arrojaron tal diagnóstico.

El doctor que me vio y operó, cuando me pusieron un músculo de mi espalda y el tendón de un donante, le pregunté ‘¿por qué cree que me pasa eso?’, y dice ‘yo tampoco lo sé, es probable que sea el hipotiroidismo que tiene’ porque afecta muchísimas áreas del cuerpo y una de ellas son las articulaciones y los tendones”, explicó León.