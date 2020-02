Muere la modelo y gurú Barbara "B" Smith a los 70 años

Barbara "B" Smith, una de las mejores modelos negras de la nación que abrió restaurantes, lanzó una exitosa línea de productos para el hogar y escribió libros de cocina, murió en su casa de Long Island a los 70 años después de luchar contra la enfermedad de Alzheimer de aparición temprana.

La familia de Smith anunció en las redes sociales que murió el sábado por la noche.

"El cielo brilla aún más ahora que está adornado con la sonrisa deslumbrante e inolvidable de B.", dijo el esposo de Smith, Dan Gasby, en Facebook.

El restaurante homónimo de Smith en Manhattan abrió sus puertas en 1986 y atrajo seguidores entre los ricos neoyorquinos negros, recordó The New York Times. La revista Essence lo describió como el lugar "donde los que son los del Manhattan negro se encuentran, saludan y comen regularmente".

Smith escribió tres libros de cocina, fundó tres restaurantes exitosos y lanzó un programa de televisión sindicado a nivel nacional y una revista. Su exitosa línea de productos para el hogar fue la primera de una mujer negra que se vendió en un minorista nacional cuando debutó en 2001 en Bed Bath & Beyond.

En 1976, se convirtió en la segunda modelo negra en aparecer en la portada de la revista Mademoiselle, después de Jolie Jones en 1969.

“Usted personificó clase, verdadera belleza y dignidad. Descansa bien, Reina ”, escribió la actriz Viola Davis en Twitter.

Smith fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano en 2013. Ella y Gasby crearon conciencia sobre la enfermedad, y particularmente sobre sus impactos en la comunidad afroamericana, luego de su diagnóstico.

Algunos describieron a Smith como una "Martha Stewart negra", una comparación que dijo que no le importaba, aunque creía que los dos expertos en estilo de vida eran bastante diferentes.

"Martha Stewart se ha presentado haciendo las cosas que los domésticos y los afroamericanos han hecho durante años", dijo en una entrevista en 1997 con la revista New York. “Siempre se esperaba que rehaciéramos las sillas y usáramos todo en el jardín. Este es el legado que me quedó. Martha acaba de llegar primero.

En la misma entrevista, Gasby dijo: "Martha es perfección y Barbara es pasión".

Smith comenzó a sufrir problemas de memoria años antes de su diagnóstico. Una vez se congeló durante varios segundos mientras la entrevistaban en el "Today Show", lo que provocó una visita al médico que condujo a su diagnóstico. Unos meses después, estuvo desaparecida en la ciudad de Nueva York por un día.

En 2018, Gasby reveló que estaba en una relación con otra mujer mientras cuidaba a su esposa enferma, lo que provocó duras críticas por parte de algunos de sus fanáticos. Le disparó a los críticos con una publicación en Facebook sobre el dolor de vivir con Alzheimer en la familia. "Amo a mi esposa pero no puedo dejar que me quite la vida", escribió.

La pareja fue coautora de un libro, "Antes de que me olvide: amor, esperanza, ayuda y aceptación en nuestra lucha contra el Alzheimer", y se han asociado con el Registro de Salud del Cerebro.

Smith, oriunda de Pensilvania, comenzó su carrera como modelo de moda en Pittsburgh y luego se desempeñó como portavoz de los condimentos Lawry de Verizon, Colgate, Palmolive Oxy y McCormick. Ella presentó el programa de televisión sindicado a nivel nacional "B. Smith with Style ”durante casi una década, que se emitió en las estaciones de NBC.

A Smith le sobreviven Gasby, con quien se casó en 1992, y su hijastra Dana Gasby.