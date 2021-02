Muere la señora Juana Moreno, abuelita de Belinda: "siento el dolor más grande"

A través de sus redes sociales la cantante del pop Belinda, informó a sus "belifans" sobre la triste noticia de la muerte de su abuelita materna Juana Moreno. La señora falleció a sus 88 años de edad este miércoles 10 de febrero de 2020, en un hospital en la ciudad de Madrid, España. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

En las stories de su cuenta en Instagram, la novia del cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, manifestó: "siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo".

Belinda Peregrín Schüll expresó todo su amor para su abuela Juana Moreno, resaltando que ella siempre vivirá en sus recuerdos y en su corazón. "No sé cómo superar esto, no se cómo superar esta tristeza, este vacío". Asimismo la cantante nacida en Madrid, España el 15 de agosto de 1989, pidió a sus fans que le enviaran a través de redes sociales, videos y fotografías junto a su abuela.

Quiero verla y sentirla, el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe, quiero que se acabe todo esto, ¡no aguanto más!

En otra publicación en las stories de su cuenta en Instagram, la cantante de 31 años de edad publicó una hermosa fotografía, un atesorado momento entre abuela y nieta: "el mejor abrazo de mi vida, te amo abuelita", expresó. En la fotografía podemos ver a la señora Juana Moreno deseándole todo el éxito a su nieta, momentos antes de subir al escenario para uno de sus conciertos.

Belinda ha estado recibiendo muchos mensajes de apoyo de parte de sus "belifans", ante estos tristes momentos.

La interprete de conocidos temas como "Egoísta", "Boba niña nice", "El baile del sapito" y muchos más, también compartió con sus fans unos videos de su abuela donde mostró esa gran personalidad y hermoso espíritu que tenía.

Siempre tan divertida, tan especial, mi vida entera, por favor dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no está pasándome, por favor abuelita.

La semana pasada Belinda Schüll Moreno, mamá de la cantante Belinda, pidió a todos sus seguidores en redes sociales, elevar sus oraciones por progenitora Juana Moreno. "En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella". Se dice que la abuelita de Belinda falleció por unos problemas de salud, a consecuencia del Covid-19; hasta el momento la familia no ha comentado nada al respecto.

"No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti, esta batalla la vamos a ganar", expresó Belinda Schüll Moreno en días pasados en las stories de su cuenta personal en Instagram, donde mostró una fotografía tomando las manos de su mamá.