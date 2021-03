Muere papá de la actriz Carmen Madrid, a casi un mes de haber recibido la vacuna contra el Covid-19

Carmen Madrid se encuentra de luto ante la muerte de su papá; en sus redes sociales informó que su progenitor murió a casi un mes de haber recibido la vacuna contra el Covid-19. "Se vacunó, se enfermó, se nos fue", expresó la actriz de telenovelas. Resaltó que su progenitor tenía muchos amigos y familiares que lo recordarán con mucho amor.

En su cuenta de Facebook Carmen Madrid publicó una serie de fotografías en memoria de su papá. La actriz quien ha participado en telenovelas como "Amor en custodia" en TV Azteca, manifestó su agradecimiento a todas las personas que la apoyaron durante estos momentos complicados, pues su auxilio fue invaluable; envió un abrazo a todos "los que nos quedamos huérfanos de la presencia de papá".

La semana pasada la actriz Carmen Madrid, originaria de la Ciudad de México, contó que su papá había recibido la vacuna Sputnik contra el Covid-19 el día 26 de febrero. Mencionó que en ese momento estaba sano y cinco horas después de que le fuera aplicada la primera dosis tuvo fiebre, diarrea y debilidad. "De pronto perdió la vista, esperamos y creímos que pasaría, ¿qué no es eso lo que dicen los que sí saben?".

Su papá tuvo que ser hospitalizado, sin embargo, tomaron la decisión de que tuviera su tratamiento en casa. "Me dijo: 'no me dejes solo, mijita, estate conmigo en lo que me alivio o en lo que me quiebro, decidimos quedarnos aquí, es una bendición para mi acompañarlo".

En aquel post en su perfil de Facebook, Carmen Madrid mostró su molestia y furia ante lo que estaba padeciendo su papá. "Esta biopolítica, este destino está acabando con muchos".

Escribo esto solo para que se sepa que él estaba bien, lo vacunaron y se cayó, ¿qué esta pasando? No sé, no sé nada.

La también guionista de cine, teatro y televisión (nominada al Premio Ariel como la mejor actriz por la película "Nicotina"), mencionó que lo único que siente es agradecimiento de la vida y también de la muerte apropiada, "en el resquicio del albedrío en todo el teje maneje del poder, desde la agonía que llegue este mensaje donde tenga que llegar".