Mueren los padres de Paulina Goto y Arleth Terán

El luto no deja de llegar al mundo del espectáculo, pues hace apenas unas horas se confirmó la muerte del padre de Arleth Terán de 65 años y de la actriz Paulina Goto de 29 años de edad, ambos se registraron en distintos hechos, causando conmoción entre sus miles de fans, los cuales mandaron sus condolencias en redes sociales.

El cuerpo del señor Enrique Terán de 77 años, padre de Arleth Terán, fue encontrando en el interior de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ubicado en la colonia Libertad y al parecer se encontraba en avanzado estado de descomposición, pues al parecer tenía varios días de haber fallecido.

Fue un sobrino del señor quien dio aviso a las autoridades, ya que tenía varios días sin haberlo visitado, por lo que acudió a verle y su terrible sorpresa fue encontrar al señor muerto.

Aunque no se encontraron señales de violencia sobre la muerte del señor, pero sí una enfermedad cerebral, la cual podría estar ligada con su muerte, de acuerdo con el programa De Primera Mano. Por si fuera poco muchos de sus vecinos lamentaron su muerte, pues el señor tenía una carrera política, muy popular en Ciudad Victoria.

Hasta el momento Arleth Terán no ha dicho nada en redes sociales, pero en dicha red social la actriz tenía varias fotos con su padre, con quien se llevaba de maravilla, por lo que sus fans le mandaron mucha luz para que pueda pasar este mal momento.

Paulina Goto fue otra de las actrices infortunadas que perdió a su padre, aparentemente por un infarto, aunque la actriz no ha dicho nada sobre la muerte del señor, decidió compartir con todos sus seguidores unas emotivas palabras por su muerte, ya que era todo para Paulina Goto, pues siempre estuvo en todo momento apoyando su carrera.

La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón por que el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, por que el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, por que el amor es la esperanza, por que el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.. (palabras de mi papá)

A M O R... eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno Gracias a todos x sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia, dice el mensaje que lanzó Paulina Goto en Instagram.