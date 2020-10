Muere repentinamente Tony Lewis, cantante del grupo The Outfield

México. Tony Lewis, quien era vocalista y bajista del famoso grupo de rock británico The Outfield, murió repentinamente, se informa en distintos portales de noticias. Tenía 62 años de edad y es su representante quien hace público su deceso; comenta que se encontraba bien e inesperadamente le llegó la muerte.

El grupo The Outfield consiguió fama mundial en los años 80 con el teme Your love, y Tony Lewis era el cantante principal. Se encontraba en su casa de Londres cuando falleció y hasta el momento se desconoce la causa de su deceso, ya que su representante no comentan nada al respecto al menos hasta ahora.

Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, se escribe en un comunicado.

The Outfield se fundó a principios de la década de 1980, cuando Lewis y el guitarrista John Spinks formaron una banda de rock progresivo llamada Sirius B, y cuando ingresó el baterista Alan Jackman se reinventó como The Outfield, según información en Wikipedia.

EN 1985 The Outfiel dio a conocer su disco debut Play Deep y de inmediato se colocó como favorito entre el público, principalmente joven, de ese entonces y llegó a ocupar el noveno puesto en las listas y fue tres veces disco platino en los Estados Unidos.

Your Love, su primer sencillo, alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y gracias a ello pudieron también hacer su primera gran gira por muchos lugares en donde eran recibidos con mucha algarabía por parte de sus seguidores, los cuales aumentaron con el paso del tiempo.

The Outfield lanzó dos álbumes más en la década de 1980, Bangin y Voices of Babylon, con éxito también. Jackman anunció su partida en 1991. Lewis y Spinks continuaron como un dúo y obtuvieron un último éxito en el Top 40 con Closer to Me de 1992.

Lewis y Spinks se reunieron más tarde con Jackman en 2009 y lanzaron un álbum final juntos en 2011 con Replay. Spinks falleció en 2014 de cáncer de hígado.

Tras la muerte Spinks, Lewis se alejó de la música por tres años durante los cuales sufrió una gran depresión pero volvió a grabar en 2017 y en su faceta de solista lanzó Out of the Darkness, convirtiéndose en la última producción en la que Lewis trabajaría en vida.

Lewis era originario de Londres, Inglaterra ( 1957), se encontraba trabajando en un nuevo EP que pronto daría a conocer y estaba casado desde hace 35 años con Carol, tenía dos hijas, Gemma y Rosie, y tres nietos.