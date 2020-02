Muerte del rapero Pop Smoke no parece ser parte de un robo

La muerte por invasión de la casa del rapero emergente Pop Smoke en Los Ángeles no parece ser parte de un robo, dijo la policía el jueves, mientras los detectives buscaban identificar al tirador y la comunidad de la música lloraba.

Los investigadores no descartaron un robo, pero también observaron otros posibles motivos, dijo el capitán Jonathan Tippet, jefe de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El rapero de 20 años de Brooklyn, Nueva York, cuyo nombre legal es Bashar Barakah Jackson, fue asesinado el miércoles en una casa en Hollywood Hills. Una llamada al 911 de un amigo de alguien en la casa informó de intrusos armados dentro de la casa, dijo la policía.

Se planeó una autopsia después de que Pop Smoke fuera declarado muerto en un hospital. La policía no ha anunciado arrestos ni ha nombrado sospechosos.

Cientos de personas se reunieron en las calles de Brooklyn el miércoles por la noche, tocando la música del rapero y bailando en una vigilia improvisada. En Manhattan, el rapero Roddy Ricch interpretó el éxito de Pop Smoke "Welcome to the Party" en un concierto.

Chance the Rapper, 50 Cent, Meek Mill y Nicki Minaj, que colaboraron con Pop Smoke, se encontraban entre los que rindieron homenaje en las redes sociales.

"El joven magnate gone2soon se divirtió mucho contigo", publicó Snoop Dogg, junto con un video de él y Pop Smoke en el escenario juntos.

"Siéntate con buena energía esta noche en estos tiempos desagradables", dijo Drake en Instagram. “Esté con algunas buenas personas y exprese lo agradecido que está por la vida. RIP Pop ".

El rapero Rich the Kid escribió en Instagram que "No quiero creer que literalmente hablamos hace menos de 24 horas. Estoy perdido por una palabra. Intento escribir este mensaje, te amo hermano".

Pop Smoke llegó a la escena del rap en 2018 y estalló la primavera pasada con "Welcome to the Party", un himno gangsta con alardes de tiroteos, asesinatos y drogas que se convirtió en una gran sensación, y llevó a Minaj a lanzar un verso en un remix.

A principios de este mes, lanzó el álbum "Meet the Woo 2", que debutó en el número 7 en la lista de álbumes Billboard Top 200. Fue el seguimiento de su primer lanzamiento oficial, "Meet the Woo", en julio pasado. También tuvo el popular éxito "Gatti" con Travis Scott y Jackboys y "Dior".

Pop Smoke tenía programado comenzar una gira por Estados Unidos en Washington el 2 de marzo.

La casa donde ocurrió el tiroteo es propiedad de Edwin Arroyave y su esposa Teddi Mellencamp, hija del miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll John Mellencamp y una estrella de "The Real Housewives of Beverly Hills". Teddi Mellencamp dijo en Instagram que la pareja había sido notificada del tiroteo en su propiedad de alquiler, pero no sabía más de lo que habían visto en los informes de los medios.