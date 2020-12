Muestra Lili Reinhart su lado más reflexivo con estas emotivas palabras

Estados Unidos.- Este sábado 12 de diciembre la actriz de 24 años nacida en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Lili Reinhart, publicó una frase reflexiva que mostró un lado de su personalidad que pocas personas conocen.

La partícipe de películas como "Estafadoras de Wall Street" y "Chemical Hearts" uso una historia en su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre un tema no muy común entre celebridades: Apertura energética.

Al inició habló sobre cómo afrontar el día a día para no caer en el juego de la vida, las palabras publicadas aseguran que lo mejor es no luchar contra la corriente e intentar adaptarte a la realidad.

"The best thing you can do right now is to sink and surrender to what is unfolding", dice el texto compartido, que pos su traducción al español significa: Lo mejor que puedes hacer ahora es hundirte y rendirte a lo que se está desarrollando.

El mensaje compartido por Lili Reinhart también habló sobre practicar la autoaceptación y la paciencia, dos cualidades muy importantes en una época llena de falsos estereotipos que millones fracasan al imitar.

Lili Reinhart, actriz de Riverdale, también pidió confianza en el universo, dando a entender que ya un plan prescrito para todos y todas.

Dont force your transformation it's already happening practice patience self acceptance, and trust in the universe", que por su traducción al español, significa: "No fuerces tu transformación ya está sucediendo practica la paciencia, la autoaceptación y la confianza en el universo".

Cabe destacar que el texto no es de su autoría, incluso etiquetó a la cuenta "reikiwithlex", de donde lo tomó para compartirlo en su perfil.