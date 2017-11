Mujeres comediantes de México denuncian acoso sexual

México (AFP). - Mujeres comediantes crearon un grupo que busca alertar sobre las agresiones que se viven en la cada vez más popular industria del "stand-up comedy" en México, en medio de una creciente violencia de género en el país.

"No estamos buscando ir detrás de nadie en particular, solamente gestionar una plataforma de diálogo para crear conciencia respecto a la violencia de género", agregó.

La iniciativa partió de una denuncia pública que hizo la comediante Myr Ramírez, quien a inicios de noviembre señaló públicamente por Facebook a dos colegas suyos por acoso sexual, uno de ellos el también comediante conocido como "Freddy el Regio".

Cuando llegué al baño, él me volteó, me besó a la fuerza, me empujó contra la pared. Yo le dije que no”, recuerda Myr Ramírez https://t.co/B4f9ViLPZv pic.twitter.com/iEdLY7rLmY

En ese momento, Ramírez relató que "Freddy el Regio" la encerró en el baño de un bar tras haberle insistido durante casi un año para tener sexo.

En esa ocasión la comediante utilizó las palabras "Me too" (Yo también), que varias mujeres usaron para denunciar que también fueron víctimas tras las revelaciones de abuso y acoso contra el productor estadounidense Harvey Weinstein.

En la conferencia, Myr Ramírez relató que tras la denuncia, sus compañeras la buscaron para encontrar una solución al problema.

"No nos vamos a parar aquí a decir 'vamos a castigar'. Vamos a proponer una solución y la solución está en torno a sanar esa herida", dijo.

"Nosotros queremos sentar un precedente de que sí es posible para las mujeres unirnos y defendernos unas a otras", agregó.

Mónica Escobedo dijo que en el medio del "stand-up comedy", hay diversión, y "entonces de repente a uno que otro se le hace fácil darte una nalgada".

"Primero es la nalgada, al rato me vas a querer dar un beso, no te lo contesto, y me vas a querer dar ahora un cachetadón", denunció.

Las denuncias que se originaron a partir del caso Weinstein también influyeron en la iniciativa, agregó.

"Absolutamente tuvo que ver esta ola de denuncias que empezó en Hollywood, a todas nos envalentonó", agregó Escobedo.

Hasta el momento se han acercado cerca de 100 mujeres que participan en la industria.

La creación de la iniciativa se da días después de la divulgación de cifras oficiales que indican que de 46,5 millones de mexicanas de 15 años y más, un 66,1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo (emocional, física, sexual, económica o de discriminación) alguna vez en su vida.

OTRA INFORMACIÓN: El dañado cuerpo de la niña Fátima narró su tormento

Lorena Gutiérrez finalmente encontró a su pequeña Fátima, pero no se imaginaba lo mucho que había sufrido.

Año y medio después de la tragedia fue el juicio de los tres jóvenes responsables de la muerte de la niña de tan sólo doce años. En ese proceso de descubrió el horror de la tortura a la que fue sometida Fátima: le tiraron todos los dientes y sacaron un ojo, informó el médico legista que examinó el cuerpo.

Los jóvenes se la llevaron aún con vida hasta una zona boscosa. Un trayecto de terror para la niña, la picaron aproximadamente 90 veces. Posteriormente, la menor fue abusada anal y vaginalmente, le rompieron las muñecas, le abrieron el pecho y dejaron una herida de 30 centímetros en la entrepierna. A pesar de toda este pesadilla, la niña seguía con vida y consciente. Cuando satisficieron sus deseos sexuales, terminaron con su vida aventándole tres piedras en la cabeza, una de ellas de más de 60 kilos.

Así fue la cruel muerte de Fátima Quintana Gutiérrez el 5 de febrero de 2015. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Lupita Casas Viejas, Lerma, Estado de México.

Ni Fátima ni su familia imaginaban algo así de monstruoso, en un pueblito que se creía ajeno a la violencia, eso no existía. Mucho menos pensar en que dos de los violadores y asesinos de la niña la conocían desde que nació, incluso habían visitado su hogar; los hermanos Luis Ángel y Josué Atayde Reyes, que en ese entonces tenían 19 y 17 años. El tercero, José Juan Hernández Cruceño, era relativamente nuevo en el lugar, de entonces unos 23 años; siempre fue señalado como conflictivo y violento.

Y Fátima no volvió

Ese día fatal, Fátima fue normalmente a la escuela. Su recorrido usual era una caminata de unos metros en una zona campestre y hasta llegar a la carretera, donde subía a un camión que la llevaba a la secundaria. Ella regresaba entre 20 y 15 minutos para las 15:00 horas, y alguno de sus padres la esperaba en la parada. Ese día no llegó. Faltando 20 minutos para las 16:00 horas, se percataron de que no llegaba y salieron a buscarla. “Fue ahí que comenzó la pesadilla".

La madre de Fátima encontró la sudadera llena de sangre muy cerca de la casa de los hermanos. Al aproximarse vio a Josué con la mochila de su hija, salir corriendo; posteriormente José Juan salió corriendo con la ropa llena de lodo y sangre y quedó en casa Luis Ángel.

La desesperada madre intentó sin éxito alcanzar a los que huían, con ayuda de su esposo retuvieron a Luis Ángel.

Triste encuentro

Los padres y seres queridos de Fátima no se dieron por vencidos, y su búsqueda se extendió hacia la zona arbolada. Fue entre las 17:00 y 18:00 horas que lograron el hallazgo, un piecito se asomaba de la hojarsca.

“Primero pensé que le habían cortado el pie a mi hija, no veía nada más” de su cuerpo. “Pero mi hijo de 11 años que estaba conmigo, me gritaba: ‘¡Mamacita, saca a Fátima de ahí porque se está ahogando!’, pero yo me bloqueé. Me fui caminando, salí a la carretera y me senté un momento. Luego paré un tráiler y le dije que me ayudaran, que acababan de matar a mi hija”.