Disney publica la primera foto de Liu Yifei como "Mulan"

Disney publicó hoy lunes la primera imagen de la actriz Liu Yifei como la guerrera Fa Mulan, para el live action de unas de las cintas más emblemáticas de la compañía. En dicha foto podemos ver a la actriz Liu Yi Fei con un traje rojo y su sable chino.

La fotografía de Liu YiFei caracterizada como Mulan, viene acompañada de la sinopsis oficial de la película que tiene prevista una fecha de estreno durante el año 2019.

"Mulán es la aventura épica de una mujer sin miedo que se disfraza de hombre para luchar contra los invasores del norte que atacan China. Como la hija mayor de un honorable guerrero, Hua Mulán, es vivaz, determinada y rápida".

Cuando el Emperador de China firma un decreto que obliga a que un hombre de cada familia deba servir al ejército imperial, ella se adelanta para tomar el lugar de su padre como Hua Jun, convirtiéndose en uno de los mayores guerreros de China.

La actriz Liu YiFei pasó un filtro de mil candidatas, en una aventura de producción en el que se visitó hasta cinco continentes para encontrar a la mujer adecuada para el rol, ya que se requería de habilidades en artes marciales, dominio del idioma inglés y calidad de estrella.

El estudio del ratón Mickey se centró en el casting de una joven étnicamente china para el papel, aquella intrépida adolescente que se disfraza de hombre para enlistarse en el ejército imperial.

Disney, así, tiene en Liu YiFei a una de las actrices más populares de su generación, participando de exitosos dramas televisivos; además, la artista vivió en Queens, Nueva York, y ya cuenta en su filmografía con películas grabadas en inglés (acompañando a Jackie Chan y Jet Li).

Por otra parte, ha sido embajadora de marcas como Dior, Tissot, Garnier y Pantene, y fue la protagonista del filme chino "Once upon a time", que recaudó US$ 82,3 millones en su país.

La dirección del live action "Mulan", en tanto, está a cargo de Niki Caro, con la producción de Chris Bender, Jason Reed y Jake Weiner.