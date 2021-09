"Mundialmente guapo", el fantástico regalo que recibió Jin de BTS de Chris Martin, líder de Coldplay

"My Universe", la colaboración entre BTS y Coldplay, no solo es especial por el mensaje de esperanza y unidad, así como por hablar sobre el poder del amor, sino también porque era una colaboración que Bangtan Sonyeondan anhelaba demasiado.

Los integrantes de la agrupación musical surcoreana, "Los Príncipes del Pop", han manifestado en varias ocasiones ser admiradores de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Luego de que "My Universe" fue lanzada en todas las plataformas digitales de música, Kim Seokjn, mejor conocido como Jin o el Worldwide Handsome de BTS, compartió con el ARMY un hermoso regalo que recibió.

A través de la cuenta de Twitter que usan los siete integrantes de BTS, Jin publicó un par de fotografías junto a Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, mostrando la guitarra que el músico británico le obsequió como muestra de su amor, admiración y respeto.

La guitarra que Chris Martin me regaló después de su actuación. Dije: 'tu guitarra se ve bien' y él, mi amigo, me la dio de una manera genial. Lo guardaré como un tesoro familiar. ¡Gracias Martin!

Además el vocalista de Coldplay se la autografió: "Jin, mundialmente guapo", escribió Chris Martin. El ARMY de BTS se ha mostrado más que agradecida con el cantante por este especial gesto que tuvo con el Idol.

Recordemos que en febrero pasado BTS llevó a cabo su MTV Unplugged (la primera agrupación surcoreana en formar parte de estos conciertos acústicos, de la cadena estadounidense de televisión MTV). Al final interpretaron un cover de "Fix you", una de las canciones más representativas de Coldplay. Ante esto, los rumores de una colaboración no se hicieron esperar.

Poco a poco las especulaciones fueron disminuyendo...hasta unos meses después. Fue precisamente nuestro Worldwide Handsome quien dio un tremendo spoiler de "My Universe" (claro, en ese momento no sabíamos el nombre de la canción). En un V LIVE que el mayor de los integrantes de BTS llevó a cabo en agosto pasado, dio unas pistas de la colaboración cn Coldplay.

Jin mostró la parte trasera de su celular, dejando ver un fragmento de una foto Polaroid junto a un artista con el cual, colaborarían muy pronto. El ARMY se puso a indagar y llegaron a la conclusión, aunque no se veía muy claro, que se trataba de Chris Martin.

"Creo que es bien conocido por ahora, pero habrá un anuncio sobre trabajar con un artista extranjero, he sido fan de ellos desde que era joven y Taehyung nos ha tomado una foto Polaroid juntos, que guardo en la parte posterior de mi teléfono".

Jin dando pistas en agosto pasado sobre la colaboración de BTS y Coldplay.

Posteriormente el ARMY supo que esa fotografía que mostró Jin en aquel V LIVE, fue tomada en abril pasado, cuando Chris Martin viajó a Seúl, Corea del Sur, para grabar "My Universe" con Bangtan.

La canción fue compuesta por Coldplay, RM, Suga y J-Hope, la rap line de BTS. Trata sobre alguien a quien le han dicho que no puede amar a esta persona o que no puede juntarse con esta raza o que no puede tener preferencias sexuales distintas; forma de "Music of the Spheres", noveno álbum de estudio de la banda británica.

Por cierto, Chris Martin le regaló su guitarra a Jin hace unos días durante su encuentro en Nueva York, ciudad de Estados Unidos a la que BTS viajó como enviado especial de Corea del Sur para la diplomacia pública. Tuvieron un muy especial participación en el foro Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment), de la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hablaron a nombre de la juventud del mundo y mostraron cómo han lidiado con la pandemia del Covid-19.

Leer más: ARMY, Coldplayer, BTS y Coldplay unidos en un mismo universo; "My Universe" alegra corazones