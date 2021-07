Músicos del cantautor sinaloense Pancho Barraza, sufren accidente de autobús en Nayarit (VIDEO)

La mañana de este sábado se dio a conocer que los músicos del cantautor sinaloense Pancho Barraza, tuvieron un accidente en el autobús que viajaban. Afortunadamente nadie resultó lesionado, solo hubo pérdidas materiales.

Este percance ocurrido en una carretera en el estado de Nayarit, fue dado a conocer a través de las redes sociales del show "Chisme no like" que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani. "Camión en el que viajaban los músicos del cantante sufrió un percance en Nayarit, afortunadamente no se reportaron heridos".

En las imágenes se ve que el autobús de los músicos de Pancho Barraza, tuvo un fuerte impacto en el costado izquierdo de la parte delantera. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió este accidente.

Cabe mencionar que unas horas antes, Pancho Barraza y sus músicos habían tenido una presentación en la Feria de Verano en la ciudad de León, Guanajuato, como parte de su Tour 30 Aniversario.

En su cuenta de Instagram Pancho Barraza compartió esta mañana un video de lo que fue su show en la ciudad antes mencionada.

Muchas gracias a todas las personas que se dieron cita ayer en la Feria de León, espero regresar pronto.

Sobre el accidente que tuvieron sus músicos, el intérprete de temas como "Mi enemigo el amor", "Música romántica", "Ignoraste mis lágrimas" y muchas más, no ha comentado nada.