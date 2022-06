¡Muy buenas noticias! Ignacio López Tarso ya salió del hospital, tras sufrir una neumonía (VIDEO)

Momentos después, su hijo Juan Ignacio Aranda llegó a casa de papá, cuando él ya estaba en una "crisis terrible" , por lo cual, llamó de inmediato al hospital de la Asociación Nacional de Actores, de donde enviaron una ambulancia . "En 40 minutos estaba la ambulancia en mi casa, me trajeron al sanatorio y me hicieron unos análisis rápidamente".

"Volví a subir y me puse guantes, una bufanda y una chamarra gruesa, bajé a (la habitación donde está) la televisión y empecé a temblar fuerte, de como un ataque de nervios, rarísimo, ¿no? Era frío, empecé a sentir mucho frío".

En su entrevista con Maxime Woodside, para su programa "Todo para la mujer", Ignacio López Tarso contó que el pasado lunes, estaba en su casa, subió a su cuarto por un suéter y al bajar de su habitación, comenzó a sentir mucho frío , "eso me alarmó ya un poco".

La neumonía bacteriana normalmente no es contagiosa y puede ser tratada en casa, con la ingestión de antibióticos recetados por el médico. Sin embargo, en el caso de bebés o personas de edad avanzada, puede ser necesario ingresar en el hospital.

Es una infección grave de los pulmones que genera síntomas como tos con flema, dolor de pecho, fiebre y dificultad para respirar , que surge después de una gripe o resfriado , que no se cura o que empeora a lo largo del tiempo.

Hace unos días, el querido y reconocido actor de cine, teatro y televisión Ignacio López Tarso , de 97 años de edad, fue hospitalizado en la Ciudad de México a causa de cuadro de neumonía bacteriana . "Estoy bien, estoy bien, me detuvieron porque, pues sí fue una reacción muy violenta", comentó el histrión en una entrevista vía telefónica que tuvo con Maxime Woodside, desde su cuarto en el nosocomio.

