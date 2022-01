"Muy contenta", Claudia Martín supera trago amargo de la traición; disfruta del amor con Hugo Catalán

Hace unos días la actriz de telenovelas Claudia Martín compartió con sus miles de seguidores una fantástica noticia: ¡estar en una relación amorosa! La protagonista del melodrama "Sin tu mirada" tiene un noviazgo con el actor Hugo Catalán, a unos meses de su controvertida separación de su esposo, el productor de televisión Andrés Tovar.

Como muchos recordaran, surgieron los rumores de que Andrés Tovar le fue infiel a Claudia Martín con la actriz y cantante Maite Perroni, una de las integrantes del grupo RBD.

En una entrevista para el programa "Cuéntamelo Ya!", la actriz de 32 años de edad y originaria de Oaxaca, México, dio sus primeras declaraciones con respecto a su nuevo noviazgo con Hugo Catalán, quien ha participado en proyectos de televisión como "Cuatro lunas", "Señora Acero" y "Su nombre era Dolores".

¡Ah!, nada, estoy muy contenta, muy feliz.

Aunque Claudia no quiso entrar en detalles, agradeció a todas las personas que le han enviado mensajes de felicitaciones, "gracias a la gente que escribe cositas bonitas y mensajes positivos".

Así dio a conocer Claudia Martín su noviazgo con Hugo Catalán.

Días antes de dar a conocer su nueva relación amorosa, en una entrevista para TVyNovelas, se le preguntó a Claudia si estaba lista para darse una nueva oportunidad en el amor: "eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor, por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre".

Asimismo, se sinceró sobre el divorcio de Andrés Tovar, dejando muy en claro que no fue un fracaso en su vida. "Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida".

Cabe mencionar que luego del escándalo, Maite Perroni confirmó estar en una relación con Andrés Tovar, sin embargo, las cosas no habían sucedido como una revista de espectáculos había publicado.

En un comunicado contó que Andrés y ella son amigos desde hace 20 años y hace unos meses, "nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos".