¡My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus! Todo sobre el Corona Capital 2022

¡Ya es más que oficial! My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus serán algunos de los grandes artistas que engalonarán las noches del Corona Capital Festival 2022 a mediados del próximo mes de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El festival anual de rock y música alternativa organizado por Grupo CIE desde el año 2010 traerá para este año en su edición número 12 en la Ciudad de México a exponentes inigualables que se presentarán por primera ocasión en tres días de música internacional: 18, 19 y 20 de noviembre de 2022.

Todo esto fue informado por OCESA, que detalló éste será el Corona Capital Festival más grande en su historia, hasta el momento, pues tendrá tres días de música y actividades con la presencia de más 85 bandas y artistas internacionales.

Pon atención ya que la preventa de boletos para el Corona Capital 2022 se realizará desde las primeras horas de los siguientes 13 y 14 de junio con la oportunidad de 3, 6 y 9 meses sin intereses con el Banco Nacional de México (Citibanamex) a través de ticketmaster.com.mx.

Rompe el cochinito que tanto ahorras para ocasiones especiales ya que el costo de las entradas de los tres días del Corona Capital 2022 estarán disponibles desde los 3 mil 900 pesos (más cargos por servicio) en Preventa Citibanamex.

Un día después, comenzará la venta general en la taquilla del inmueble y a través de la Red Ticketmaster, y seguramente los precios aumentarán sustancialmente.

Por si aún no sabes exactamente qué bandas y artistas se presentarán cada día, aquí te lo contamos:

Corona Capital, viernes 18 de noviembre:

Las bandas y artistas que se presentarán el viernes 18 de noviembre en el Autodrómo Hermanos Rodríguez son Aly & Aj, Andy Shauf, Big Wild, Bülow, Chai, Cigarettes After Sex, Corook, Courteeners, Cuco, Fever 333, G Flip, Hope Tala, Jxdn, Kills Birds, Ls, Dunes, Marina, Mitski, Raveena, Run The Jewels, Two Door Cinema Club, Underscores, Viagra Boys, Wallows y White Lies.

Por supuesto que el artista especial que cerrará la gran noche será ¡My Chemical Romance! La banda estadounidense de rock, formada en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey, e integrada en la mayor parte de su historia por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero.

Corona Capital, sábado 19 de noviembre:

Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Anna of the Northe, Beabadoobe, Beach Bunny, Beak>, Benny Sings, Foals, Ibeyi, Inhaler, Jamie XX, Jordy, Kavinsky, Liam Gallagher, Mac Ayres, Remi Wolf, Sevdaliza, Spoon, Surf Mesa, The Altons, The Koos, X Ambassadors.

Si tenías duda de quien o quienes cerrarán la noche de ese sábado, te aclaramos que es !Artic Monkeys! La banda británica de rock, formada en Sheffield, Reino Unido, y compuesta por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders, y con Nick O'Malley en el bajo.

Corona Capital, domingo 20 de noviembre:

El último día dle Festival Corona Capital 2022 se presentarán Lil Nas X, The 1975, Amber Mark, Andrew Bird, Ashe, Betty Who, Brian Wilson, Cory Wong, Everything Everything, Father John Misty, Girl In Red, Idles, Lilyisthatyou, Madeo, Men I Trust, MO, Mura Sasa, Phoebe Bridgers, Sad Night Dynamite, Sofia Valdés, Spacey Jane, Surf Curse, The Church, The Jungle Giants.

La gran noche no podrá cerrar sin la cantante, compositora, actriz y productora discográfica estadounidense... ¡Miley Cyrus! Quien se ha destacado por su voz rasposa y cuya música abarca una gama de estilos, desde pop y country pop hasta hip hop, experimental y rock.

Corona Capital, costos de boletos:

Ese gran ahorro que guardas para una emergencia de vida o muerte no tiene mejor uso que... ¡comprar tu boleto para el Corona Capital 2022! No solo porque vendrán exponentes internacionales de gran talla, como Paramore, sino porque en realidad están un poco caros pero no hay duda de que valen la pena.

Saca la tarjeta ya que este es el costo de los boletos para el Corona Capital 2022 a realizarse los próximos 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. ¡La preventa inicia los siguientes 13 y 14 de junio con Citibanamex, a 3,6 y 9 meses sin intereses!

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ABONO $3,900 $4,600 $5,600 $6,100 VIERNES $1,890 $2,300 $2,700 SÁBADO $1,890 $2,300 $2,700 DOMINGO $1,890 $2,300 $2,700

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE4 CONFORTPASS (Citibanamex) CONFORTPASS (CITIBANAMEX) CONFORTPASS (CITIBANAMEX) ABONO $5,000 $5,800 $6,600 VIERNES $2,500 $2,900 $3,500 SÁBADO $2,500 $2,900 $3,500 DOMINGO $2,500 $2,900 $3,500