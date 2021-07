Myriam Hernández, una de las artistas más románticas de Latinoamérica, regresa con mucha "Sinergia"

La cantautora chilena Myriam Hernández regresa a la escena musical con nueva música impregnada de empoderamiento femenino; la también presentadora de televisión dio un fascinante adelanto de lo que será su nuevo álbum de estudio "Sinergia"; se trata de la canción "Hasta aquí".

En su nueva canción "Hasta aquí", Myriam Hernández se refiere a una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio, va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro.

Con este tema ya disponible en plataformas digitales de música, la bella y talentosa cantautora originaria de Santiago, Chile, espera poder interpretar a sus congéneres. En esta línea, enfatiza que cree en la igualdad de oportunidades, "se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada".

Caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista.

Myriam Hernández pisa fuerte y deja huella. Foto: cortesía Mariana Gagliardi

Con respecto al video musical, muestra a Myriam Hernández en una locación donde da cuenta de este proceso de empoderamiento, del cual renace pisando más fuerte que nunca. Fue filmado por la productora chilena Acción bajo la dirección de Francisco Recabarren "Reca".

"Es un equipo humano extraordinario y la factura de su trabajo es de primer nivel, todos quedamos muy felices, he participado del proceso, porque me encanta ser parte de todo, y la verdad es que ya no me aguanto las ganas de que puedan verlo", mencionó la cantautora.

"Sinergia", el nuevo álbum de estudio de Myriam Hernández, contiene canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón, dentro de las cuales hay un tema compuesto por él junto con la artista. "Hemos trabajado muy unidos, con mucho amor, es un álbum de 11 temas, ¡ya no se hacen así!, con canciones pensadas y escritas para mí, con diferentes temáticas y con un sonido muy actual".

"Sinergia", es un proyecto que comenzó hace tres años en Madrid, España cuando conoció a Jacobo, hijo de Juan Carlos Calderón, productor de canciones como "Un hombre secreto" y "Se me fue".