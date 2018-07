Myriam se defiende y pone en su lugar a Pati Chapoy

Hace unos días estuvo como invitado en "Ventaneando", Héctor Martínez director de La Academia. Durante la entrevista Pati Chapoy le preguntó a quién consideraba el mejor alumno que ha tenido este reality musical. Sin embargo la titular del programa de espectáculos, hizo enojar a Myriam Montemayor.

Foto: cortesía

Héctor Martínez contestó que Yahir, Myriam y Carlos Rivera han sido los mejores alumnos a su parecer, a lo que Pati Chapoy le dijo "oye, pero Myriam es tremenda. Nunca se deja conducir", hablando después de que la indisciplina de la ganadora de la Primera Generación, es la culpable de que su carrera no llegara más alto.

A través de sus redes sociales, Myriam Montemayor se defendió de lo dicho por Pati Chapoy:

Hace poquito alguien decía que yo era tremenda (refiriéndose a Pati Chapoy) y ese alguien no tengo el gusto de conocerle, ni tiene el gusto de conocerme, me he sentado en esa sala, en ese sillón, escasas dos ocasiones.

La cantante reclamó la falta de apoyo de los medios para sus proyectos.

”Yo he tenido que defender mis proyectos, con mis recursos porque no ha habido una cámara, no ha habido un micrófono y no hay esa relación; prácticamente, alguien que no me conoce, a pasar de lo importante que es su opinión como medio y mis respetos, nadie puede opinar de lo que no ha sido parte”.

Así mismo la ganadora de la Primera Generación de La Academia resaltó:

“Como mujer soy muy trabajadora, soy un burrito para trabajar, así que si no ayudan que no estorben. Yo creo que tiene que haber conocimiento de causa, cuando me han dado discos, porque me han dado 13 discos, no ha estado la cámara y eso no es justo”, resaltó Myriam.