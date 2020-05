¿Myriam Montemayor incita a sus fans para que amenacen a Toñita?

Anteriormente Toñita acusó a Myriam Montemayor de incitar a sus fans para que la amenecen tanto a ella como a su pequeña hija. La llamada "Negra de oro" aseguró que los seguidores de Myriam saben dónde vive y a cuál escuela va su hija.

"Ellos están esperando órdenes de ella para maltratarme, para lastimarme, para golpearme, mi pregunta es ¿qué quiere ella? ¿que me maten? Por un problema tonto que tuvimos ella y yo, y que no puede perdonar", comentó Toñita en sus redes sociales, agregando que "su rencor y coraje no le permite ver la inocencia de una niña que no tiene nada qué ver con el medio, creo que debe de poner un alto, más ahorita, porque creo que los hijos son sagrados".

Ante dichas declaraciones, Myriam Montemayor habló al respecto en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión: "yo creo que se está saliendo de la realidad, está en una relidad virtual, las declaraciones sólo exiten en la imaginación de una persona que está perturbada, porque lo que está diciendo es completamente falso".

Myriam Montemayor desmiente a Toñita

Desde hace un tiempo ambas cantantes (quienes se dieron a conocer en el reality musical "La Academia" de TV Azteca), han dejado muy en claro que entre ellas la amistad no existe. Sobre las acusaciones de Toñita, Myriam manifestó también: "la única influencia que yo tengo en mis fans, es mi música, lo de la secta es de película de terror, yo también soy mamá".

Creo que Toñita no ha podido superar muchos episodios de su vida y algunos, no sé porqué, los relacioné conmigo, no ha podido superar y lo único que le queda es desvirtuar la imagen que la gente tiene mía.

Myriam Montemayor señaló que Toñita lleva tres años con el mismo tema: "dice lo mismo, dice incoherencias, todas mentiras, todas muy fantasiosas y no prueba nada, a mí se me hace muy delicado que hable de algo, jamás va a tener una prueba de una amenaza mia, porque jamás lo he hecho, no soy ese tipo de persona, pero bueno, ya le funcionó, ya le dieron su portada, ya no hace otra cosa mas que hablar de mi todos los días y pues esto ya recae en un abuso, la verdad".

