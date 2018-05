Una estrella reúne de nuevo a N Sync ante sus fieles fans

N Sync fue una de las boy bands más aclamadas de la década de los noventa y principios del año 2000 y por lo tanto, merecían tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Las fieles fans de N Sync. Foto: EFE

Los cinco miembros de la amaba boy band N Sync Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, se reunieron para una fabulosa ceremonia en el Paseo de la Fama. Cientos de fans visitaron el Hollywood Boulevard para celebrar el evento, que incluyó discursos de Ellen DeGeneres y Carson Daly, quien fue el presentador de TRL durante los mejores años de la agrupación, entre 1995 y 2002.

Fotos: AP y EFE

Cada uno de los cantantes dio emocionantes declaraciones durante la ceremonia, y como dijo Ellen DeGeneres, N Sync está hecho de "el lindo, el chico malo, el sensible, el sexy y Joey". Los fans incluso hicieron una multitudinaria interpretación de "Tearing Up My Heart", y Jessica Biel (esposa de Justin Timberlake) no pudo resistirse, así que también se les unió.

Fotos: AP y EFE

Desde la perspectiva de Lance Bass:

Es mi hermandad con estos chicos por lo que estoy más agradecido. Yo era un niño cuando nos unimos y hoy soy un hombre por la familia que tuve en ustedes. Los quiero, chicos.

Fotos: AP y EFE

Por su parte, Timberlake describió este momento como algo "muy surreal", compartiendo:

No creo que pueda poner en palabras todo lo que ustedes cuatro significan para mi. En los momentos duros, en los momentos increíbles, simplemente los quiero tanto a todos.

Fotos: AP y EFE

J.T. luego le dio una felicitación especial a sus más grandes fans: ¡sus madres!: "lo más importante en lo que podía pensar cuando fuéramos presentados con este maravilloso honor era en nuestras madres", dijo, "Nuestras madres y padres han sido las verdaderas estrellas. Ellos son la razón por la que pudimos estar donde estábamos en el mundo".

Fotos: AP y EFE

Justin Timberlake concluyó, "A mi hermosa esposa quien está aquí hoy, quien ahora es la madre de nuestro hermoso hijo, te amo tanto".

Fotos: AP y EFE

Por supuesto, el evento no podía terminar sin que J.C. hiciera referencia al un clásico de ‘N Sync que los fanáticos suelen recordar alrededor de esta época del año.

"¡It's gonna be may!", expresó Chasez al micrófono al ritmo de It's Gonna Be Me.

Te comparto la ceremonia completa: