NFL rinde homenaje a Kobe Bryant en el Super Bowl

Este domingo 2 de febrero, la NFL rindió un emotivo homenaje a Kobe Bryant, su hija Gianna y las siete personas que fallecieron en el accidente aéreo del pasado domingo 26 de enero en Calabasas, California, debido a la pésima condición del clima en ese momento.

Los jugadores de 49ers y Chief formaron una línea viéndose de frente para rendir un homenaje al legendario jugador de la NBA, y se proyectaron en dos pantallas gigantes del inmueble en donde se está llevando a cabo el Super Bowl LIV una fotografía de Kobe junto a su hija Gianna y a un lado los nombres de las víctimas que los acompañaban durante el vuelo.

Los jugadores de ambos equipos y el público se unieron para guardar un minuto de silencio para honrar a Kobe y también a Chris Doleman, el miembro del Salón de la Fama que falleció también hace algunos días.

Travis Kelce puso una rodilla en el campo en señal de respeto hacia las personas fallecidas y al concluir el minuto, todos los jugadores se dirigieron a los vestidores para prepararse para su salida al juego.

Este no es el único homenaje que se le ha rendido a Kobe en el ámbito del deporte, el pasado viernes durante el primer juego de los Lakers desde el fallecimiento del deportista, se colocaron jerseys del jugador en cada uno de los asientos del recinto, así como dos jerseys originales de él y su hija Gianna en dos lugares de la línea frontal, en donde también se colocaron dos ramos de rosas en su honor.

Además, antes de que el juego llegara a la final, el Staples Center rindió homenaje a la legenda de los Lakers, iniciando con la interpretación de "Amazing Grace" por Usher, continuando con una conmovedora interpretación de "Hallelujah" por Ben Hong acompañada de un video tributo y Boyz-II-Men terminó con "The Star Spangled Banner".

Y la presentación que sin duda se robó la noche fue la de Wiz Khalifa y Charlie Puth, quienes hicieron llorar a todo el público con la interpretación de "See You Again", un emotivo tema creado para la película "Rápido y Furioso 7" tras la muerte de Paul Walker en un trágico accidente automovilístico en 2013.