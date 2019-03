Nace una Estrella tiene una versión extendida con 12 minutos

En los cines de Estados Unidos lanzó una versión extendida de la cinta Nace una Estrella, con casi 12 minutos de material adicional, para conmemorar su triunfo en la entrega de los Óscares.

La película, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, recibió la estatuilla de Mejor Canción por el tema "Shallow", y será proyectada en mil 150 salas estadounidenses, según el portal Variety.

Entre las escenas adicionales se incluyen actuaciones musicales extendidas de los temas "Black Eyes" y "Alibi", así como la interpretación a capela de "Shallow" que realiza Ally, personaje interpretado por Lady Gaga.

También se observará a Ally cantándole "Is That Alright?" a Jackson Maine, quien es encarnado por Bradley Cooper, en la secuencia de una boda.

Jack a su vez aparecerá en una escena en su estudio interpretando "Too Far Gone", y se contemplará a la pareja componiendo una nueva canción titulada "Clover", que no fue incluida en el soundtrack del largometraje.