Nacho Llantada, vocalista de Los Claxons, lanza su nuevo libro

Lo difícil no es escribir un libro sino escribir el segundo, muy acertado consejo recibió por parte de un amigo, Nacho Llantada, vocalista de Los Claxons. Anteriormente había lanzado "Este libro no está terminado" y luego vino de cierta manera la parte complicada, de qué escribir en un segundo libro, "no sabía muy bien lo que quería decir porque estaba muy clavado haciendo mis canciones y haciendo disco con el grupo", expresó Nacho en una agradable charla para EL DEBATE.

Haciendo contenido para redes sociales, uno de sus videos titulado "Si te vas a enamorar, enamórate bien" conectó de manera impresionante con las personas y de una manera que jamás llegó a pensar, viralizándose en un dos por tres, "dije ‘ahí hay algo que la gente quiere escuchar de mí, este tipo de mensaje esta resonando’, así que eso fue lo que amplifiqué o desarrollé basado en ese pequeño video que termina siendo este libro que se llama 'Si te vas a enamorar, enamórate bien', así es como nace la idea, en base a lo que escribí para aquel pequeño video, desarrollarlo a un libro", señaló Nacho Llantada.

Nacho Llantada resalta en que este libro está dirigido a todos los que creen en el amor, a los que se atreven a soñar, a los que desean mejorar como personas transformar el mundo. "Más que el amor de pareja, más bien de lo que hablo es del amor hacia ti mismo, que es donde empieza todo, si estás esperando que llegue el amor a tu vida o poder dar más amor o poder ser más feliz en el fenómeno del amor, necesitas ser feliz tú y para eso necesitas amarte a ti mismo".

Eso es lo que quiero compartir, que todo empieza contigo, si tú no te amas a ti mismo muy difícil vas a poder llegar a ese lugar soñado.

Nacho Llantada sigue trabajando en nueva música con Los Claxons y en canciones como solista. Foto: cortesía

Para el músico, atleta, vocalista, autor, conferencista e influencer, se siente "increíble" la respuesta que han tenido las personas para su nuevo libro editado por Grijalbo, "es un mensaje de amor que es lo mismo que hacemos en el grupo, se siente increíble la respuesta que a la gente le guste, lo lea y más ahora en este tiempo de estar en casa ante estas circunstancia tan difícil que se nos presentó a todos, bueno, poder aprovechar ese tiempo para leer un libro que hace mucho tiempo no hacíamos por falta de tiempo, pues hacerlo ahora y no solo uno, debemos empezar a leer muchísimos más y sacarnos las excusas que teníamos".

Nacho Llantada sabe que los índices de lectura en México son bajos y en él siente la responsabilidad de convencer a muchas personas que tomen un libro y lo lean. "Las historias de amor siempre van a tener un espacio, la tecnología ha hecho que las personas consuman muy rápido la información y la desecha muy rápido, el libro es solo una herramienta de todo un mensaje, no puede ser meramente el mensaje en sí, hay que seguir empujando, tenemos que encontrar varias formas de seguir mandando el mensaje que culmine en una lectura y convencer a esa persona que se dé el tiempo de leer un libro completo, sabemos que los índices de lectura en nuestro país son bajos, pero la verdad este tipo de libros son muy digeribles, te lo echas en una semanita sin problema".

Yo veo siempre el lado optimista y creo que siempre habrá gente que va a estar esperando un buen momento para leer una buena historia.

Ante la pandemia de coronavirus (COVID-19) que azota a la humanidad, Nacho Llantada manda el siguiente mensaje: "aprovechemos este tiempo para poner buena cara y tratar de sacar nuestra mejor versión, no deprimirnos, no agüitarnos, no preocuparnos de más, ponernos a trabajar en lo que podamos, aprovechar el tiempo que tengamos para salir adelante y que tengamos fe de que esto va a terminar, que tengamos esperanza de que cuando termine esto vamos a regresar más fuertes que nunca y el miedo tiene que ser nuestro peor enemigo, la esperanza y la fe lo que nos empuje a salir adelante, amar y sacar la mejor versión que tenemos de uno mismo".