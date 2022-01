"Nada más he tomado paracetamol", Maribel Guardia relata cómo ha sido su segundo contagio de Covid

El pasado fin de semana se dio a conocer que la actriz costarricense Maribel Guardia de 62 años de edad, se contagió de Covid-19 por segunda ocasión. Ante esto, la también cantante compartió en sus redes sociales un video para informar a sus miles de seguidores estar bien de salud, pues a diferencia de la primera vez que dio positivo, ha tenido síntomas muy leves gracias a las vacunas.

Maribel Guardia contó que comenzó con síntomas la semana pasada; primero tuvo mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero, "empecé a sentir como mormada, me dolía un poco la garganta".

Al realizarse la prueba correspondiente salió positiva a Covid-19 y de inmediato, le notificó a los productores de la telenovela "Corona de lágrimas 2", melodrama de Televisa del cual forma parte del elenco junto a Victoria Ruffo. Asimismo avisó a los productores de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", quienes le brindaron su apoyo de manera incondicional.

El malestar que tenía era en la garganta y contó que haciendo gárgaras con enjuague bucal, logró sentirse mejor.

No he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura, nada más he tomado paracetamol.

Maribel Guardia mencionó que su esposo, el abogado costarricense Marco Chacón, y su hijo Julián Figueroa (fruto de la relación amorosa que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian, no se enfermaron, pero su nieto José Julián también se contrajo el virus, "le duro dos días, un poco de tos, ya anda corriendo y jugando tan contento con los perritos".

La hermosa actriz de cine, teatro y televisión, resaltó tener su esquema de vacunación completo: "cuídense mucho por favor, gracias a Dios yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho, porque los síntomas han sido muy leves, un poco de cansancio y dolor de garganta".

Asimismo dijo ya estar de salida y espera reincorporarse a "El Tenorio Cómico" el próximo fin de semana, agradeciendo a "La Chupitos" por haberla reemplazado en su personaje de Doña Inés.

"Dios los bendiga, por favor, si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle, porque seguramente es Covid y recuerden, por favor, no contagiar a gente que para ellos si podría ser grave y no están vacunados, gracias por su cariño".

Muchos de los fans le mandaron los mejores deseos a Maribel Guardia, al igual que sus amigos y compañeros del ambiente artístico. La cantante y actriz sinaloense Lorena Herrera, agradeció que Marco Chacón no se contagiara, ya que la primera vez le fue muy mal, "los quiero mucho, cuídense".

Leer más: México reporta ligera disminución en contagios y muertes de Covid-19

Por su parte, la actriz cubana Liz Vega le escribió: " que bueno que ya estás bien hermosa, Dios te bendiga amiga bella ❤️".