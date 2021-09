"Nada vale sacrificar tu salud", hija de Mariana Levy casi muere al tomar pastillas para adelgazar

María Levy contó a sus miles de seguidores haber puesto en riesgo su vida al querer bajar de peso. Al igual que muchas mujeres, la fotógrafa profesional buscaba tener el cuerpo perfecto y en su desesperación, tuvo una sobredosis de pastillas para adelgazar.

En su cuenta de TikTok uno de sus seguidores le preguntó a la hija del actor Ariel López Padilla y de la fallecida actriz Mariana Levy, "¿qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?". María contó que cuando tenía 18 años de edad, se fue de viaje a Cancún con un grupo de amigos, "y obviamente me tenía que ver al cien".

María Levy mostró una fotografía suya de aquel viaje, usando un traje de baño color morado. "Si la ves dices: 'está bien, hace ejercicio, come saludable', la realidad es que no estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso, que son horribles".

Al tercer día de estar ingiriendo dichas pastillas "me dio una sobredosis, acabé en el hospital, a punto de morirme".

La también influencer resaltó que nada vale la pena si pones en riesgo tu salud y tu vida; la nieta de la conductora de televisión Talina Fernández (conocida como "La dama del buen decir"), mandó este poderoso mensaje a todos sus seguidores:

"Neta hoy lo pienso y no vale la pena, de verdad, no vale la pena, nada vale sacrificar tu salud, somos mucho más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico, este cuerpo es nuestra casa y lo tenemos que cuidar, honrar y proteger".

María Levy no tiene problema alguno en mostrar su cuerpo tal y como es; en uno de sus recientes post en su feed de Instagram mencionó que no hay nada más bonito que lo real, "no hay nada más bonito que nuestra vulnerabilidad, es lo que nos hace ser humanos y nos une".

Asimismo la hija de Mariana Levy ha aprendido "a sentirme cómoda conmigo y me siento muy orgullosa por eso, es mi responsabilidad siempre ser transparente y mostrarles la realidad, nunca voy a dejar de enseñar mi cuerpo, mi hogar y portarlo con honor y amor".

