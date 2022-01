"Nadie de mi familia está", Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, revela el motivo de su arresto

La modelo e influencer Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, volvió a protagonizar una controversia que acaparó los titulares de la prensa de espectáculos. La tarde del pasado domingo fue arrestada en Miami, Florida, Estados Unidos, por los delitos de alteración del orden público y resistencia al oficial sin violencia.

La nieta de la actriz Silvia Pinal, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, pasó una noche en prisión y posteriormente, fue puesta en libertad tras pagar una fianza de mil 500 dólares.

Por el delito de alteración del orden público, la autoridad correspondiente le impuso a Frida Sofía una fianza de 500 dólares y por resistirse al arresto sin violencia, mil dólares. A su salida de la cárcel, la también nieta del cantante Enrique Guzmán (a quien demandó el año pasado por supuesto abuso sexual), dio sus primeras declaraciones ante unos medios de comunicación.

De acuerdo con su versión, fue a un restaurante donde no recibió un buen trato de parte del personal: "no pasó nada, fue un simple, literal, a la mánager de Joia no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo".

Ficha del arresto de Frida Sofía.

Ante las cámaras de los medios de comunicación que esperaban su salida de prisión, mostró unos moretones en sus brazos, señalando haber sido agredida por empleados del restaurante.

"Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque yo me había robado un agua", manifestó la sobrina de la actriz de cine, teatro y televisión Sylvia Pasquel.

Asimismo, Frida Sofía lamentó el hecho de haber enfrentado esta situación sola: "¿saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean, yo no tenía a dónde irme hoy, para que vean que la fama y el glamour no es 24/7".

De momento Alejandra Guzmán no ha comentado nada sobre el arresto de su hija; en la emisión de ayer del programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante dijo haberse comunicado con Pablo Moctezuma, papá de Frida, quien no estaba enterado de lo ocurrido. "Me dice: 'Gustavo, hablé con ella antier y estaba perfectamente bien'".