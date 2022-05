Nailea Norvind responde a quienes se burlan porque trabaja en los tianguis y no en las telenovelas

Nailea Norvind, de 52 años de edad, ha demostrado ser una mujer trabajadora que no se mete en escándalos de ningún tipo y que además le encanta trabajar tanto en la televisión como en los tianguis donde vende sus búlgaros, además de alimentos naturistas, pues ama comer saludable, es por eso que emprendió su negocio.

Pero muchos se han preguntado si Nailea Norvind tiene problemas económicos, pues verla en los tianguis les parece muy extraño y más siendo una estrella que ha estado varios años en Televisa, por lo que de inmediato respondió a las críticas, pues también empezó a recibir hate por su nuevo trabajo el cual defiende con mucho amor.

"Somos gente trabajadora. Estos emprendimientos no lo hago por falta de trabajo como actriz", dijo en sus redes sociales de una manera corta, pero bien clara, pues como se dijo anteriormente, ha tratado de no hacer escándalo, pues no le gustan los chismes en torno a su carrera.

Si echas un vistazo a las redes sociales podrás ver a la misma Nailea Norvind en diversos puntos en la Ciudad de México, donde ella misma atiende su negocio donde vende productos fermentados elaborados por ella misma, además de otros alimentos comestibles, pues ha demostrado ser amante de todo lo natural sin excepción, pues su cuerpo es un templo total.

Por si fuera poco, en efecto sigue apareciendo en telenovelas y el proyecto más reciente que tiene en estos momentos es Vencer la Ausencia, donde hace apenas unos días comenzó grabaciones y se le vio muy feliz de estar en un foro de televisión, ya que es de familia formar parte del espectáculo, otra de sus mayores pasiones en la vida, algo que también hacen sus hijas.

"Hola eres un ser humano extraordinario gran actriz para mí, la mejor te admiro mucho ojalá vuelvas a las novelas pronto", "Que felicidad compartir tanta energía contigo! ¡Que gusto nos da tenerte en nuestras vidas!", "Hermosísima mujer. Esta etapa de tu vida te hace mucho bien", "Jajaja, pero que guapísima te ves de verdad yo sigo interesado en conocerte corazonsito", escriben las redes a esta artista.

