Nailea Norvind sube fotos prohibidas en una playa

Nailea Norvind de 50 años es una de las actrices amante del arte y la naturaleza, y es que cada que puede publica en su cuenta de Instagram, maravillosos paisajes o bien algunas fotos donde ella se muestra como una pieza de arte, pero la que lanzó en sus redes sociales hace unos días causó todo tipo de reacciones.

Resulta que Nailea Norvind se fue a una playa al parecer a Francia, donde posó de lo más natural, ya que se le ve en topless en varias de sus fotografías, donde dejó en claro que ella no necesita de filtros para verse hermosa, es por eso que causó todo tipo de reacciones.

En la primera foto se le ve recostada a la orilla de la playa, fumando un cigarro y tomando el sol en topless, donde se le ve de lo más cómoda, ya que Nailea Norvind es una mujer que siempre trata de disfrutar el momento, por lo que sus fieles admiradores le festejaron dicha imagen con la que alcanzó más de seis mil likes.

Las fotos prohibidas de Nailea Norvind en la playa/Instagram

"Chulada de foto sensualidad belleza natural de las dos", "Nailea linda foto.. Espero no te hayas quemado mucho", "Hola @nailea_norvind te escribo para decirte que eres una magnífica y talentosa actriz cómo lo eres tú quien Posee una belleza incomparable y que es todo un arte Eres un ángel caído del cielo espero puedas leer mi comentario y saludarme", "Mi vida hermosa, Nailea Norvind. Saludos desde Tabasco", le escribieron a la actriz en esa foto.

Nailea Norvind se la pasó muy bien en la playa/Instagram

En una imagen se le ve posando de la misma manera, solo que recostada boca abajo y disfrutando de su cigarro, por lo que sus fans no podían creer tanta perfección en la foto, y es que ella siempre se ha mantenido como una mujer delgada, por lo que sus fans le han dicho que se conserva muy bien.

En otra imagen se metió al mar para refrescarse un poco, por lo que tomó una serie de fotos donde se le ve sumergiéndose en las refrescantes olas, por lo que sus fasn envidiaron dicho momento, ya que se ve a la actriz que se la pasó de maravilla, y lejos de los problemas.

Nailea Norvind es una mujer amante del arte/Instagram

Las fotos más recientes de la experimentada actriz fueron en un lago, donde Nailea Norvind aparece montada en una piedra, para posar nuevamente en topless, pero con una pose un poco más sensual, generando varios reacciones, ya que lo quiso hacer lo más artísticamente posibles.

Otra de las sexys fotos de Nailea Norvind/Instagram

"Woooo excelente fotografía sensualidad y clase", "@nailea_norvind Nailea, viviría sólo para ti. Me encantaría tener tus brazos desnudos alrededor de mi cuello y que no me deseas respirar, porque prefiero respirar mal a tu lado, que respirar bien pero lejos de ti", "Eres una hermosa tentación y la belleza hecha mujer...... Me fascinas", le escribieron a la bella mujer en Instagram.

Nailea Norvind una mujer que se entrega al arte en todos los aspectos/Instagram

Para los que no saben mucho de Nailea Norvind, es una mujer alejada de los escándalos, pues no le gustan los problemas, pues prefiere que su talento sea reconocido y no los dramas como otras actrices que viven de los escándalos.

Cabe mencionar que Nailea Norvind siempre ha sido una mujer de mente muy abierta que demuestra lo que piensa en la televisión, es por eso que siempre ha sido una mujer muy querida en el mundo de la farándula, además se ha mostrado como una mujer positiva ante todo.





