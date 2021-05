Naomi Campbell a sus 50 años se convierte en madre de una niña. “No hay mayor amor”, asegura

Estados Unidos.- Naomi Campbell, de 50 años, este martes se convirtió en madre y dio la gran sorpresa a sus seguidores de Instagram al compartir una foto acunando a su bebé recién nacida y asegurando que “no hay mayor amor”.

La supermodelo y actriz, compartió un imagen de su pequeña bebé en su red social, mostrando solo sus piecitos, mientras los sostiene, y acompaña la publicación con un hermoso mensaje dedicado a su hija.

Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor, se lee en el mensaje