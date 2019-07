Naomi Campbell confiesa manía por la limpieza antes de viajar

Naomi Campbell ha confesado a través de un video en su canala de YouTube, ser na maniática de la limpieza cuando se sube a un avión. La empresaria y supermodelo inglesa viaja en avión constantemente ante su apretada agenda laboral, por lo que ha creado un ritual para poder sentarse en su asiento y volar tranquilamente en los largos trayectos que realiza.

"Adoro viajar, me encanta viajar, me encanta estar en todos los sitios y en ninguno al mismo tiempo", manifestó Naomi Campbell al inicio del vídeo que compartió en YouTube. En dicho video la podemos ver entrando con su equipo en el aeropuerto donde no puede evitar entrar en las tiendas y comprar algunos dulces, incluida una bolsa de chocolatinas: "No debería pero no me importa", asegura mientras agarra la bolsa y acude a la caja a compararlo. Lo mismo ocurre cuando pasa por el expositor de gominolas demostrando que el azúcar es su debilidad.

Posteriormente ya abordo del avión, la top model muestra a sus fans todo lo que hace antes de sentarse. "Cuando llego a un avión, 'el pack de hidratación', mascarillas para la cara y los guantes son lo más importante", resaltó la llamada Diosa de ébano, mientras rebusca en su bolso de mano y saca varias bolsas transparentes llenas de productos de limpieza.

Esto lo hago en todos los aviones en los que monto. No me importa lo que piensen de mi: es mi salud y me hace sentirme mejor.

Después de limpiarlo, Naomi Campbell coloca una sábana para tapar el asiento y sentarse en este, luego se coloca una mascarilla. "No importa qué avión coja, privado o comercial. Cuando el avión desciende la gente empieza a toser y estornudar y estas es mi protección".

La supermodelo asegura con todo el tiempo que ella pasa en los aviones, de no hacerlo, caería enferma muchas más veces.