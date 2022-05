Naomi Judd, del dúo ganador del Grammy The Judds, muere a los 76 años

Tennessee.- Naomi Judd, cuya armonía familiar con su hija Wynonna los convirtió en las estrellas del country The Judds, ganadoras de un Grammy, falleció. Ella tenía 76 años. Sus hijas, Wynonna y Ashley, anunciaron su muerte el sábado en un comunicado proporcionado a The Associated Press.

Naomi Judd murió cerca de Nashville, Tennessee, dijo un comunicado en nombre de su esposo y compañero cantante, Larry Strickland. Dijo que no se darían más detalles sobre su muerte y pidió privacidad mientras la familia está de duelo.

El Salón de la Fama de la Música Country continuará con una ceremonia de inducción planificada para The Judds el domingo. También acababan de anunciar una gira por estadios que comenzaría en otoño, su primera gira juntos en más de una década.

Las intérpretes de madre e hija anotaron 14 canciones No. 1 en una carrera que abarcó casi tres décadas. El dúo pelirrojo combinó los sonidos tradicionales de los Apalaches del bluegrass con estilos pop pulidos, logrando éxito tras éxito en la década de 1980. Wynonna lideró al dúo con su poderosa voz, mientras que Naomi proporcionó armonías y looks elegantes en el escenario.

También regresaron a los programas de premiación cuando actuaron en los CMT Music Awards a principios de este mes. Después de llegar a la cima de la música country, lo dejaron en 1991 después de que los médicos le diagnosticaran hepatitis C a Naomi Judd. Wynonna continuó su carrera en solitario.

Los éxitos de los Judd incluyeron "Love Can Build a Bridge" en 1990, "Mama He's Crazy" en 1984, "Why Not Me" en 1984, "Turn It Loose" en 1988, "Girls Night Out" en 1985, "Rockin' Con el Ritmo de la Lluvia” en 1986 y “Abuelo” en 1986.

Nacida como Diana Ellen Judd en Ashland, Kentucky, Naomi trabajaba como madre soltera y enfermera en Nashville, cuando ella y Wynonna comenzaron a cantar juntos profesionalmente. Sus armonías únicas, junto con elementos de música acústica, bluegrass y blues, los hicieron destacar en el género en ese momento.