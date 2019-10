Napoleón reacciona tras oír a Pablo Montero cantar un tema suyo

Napoleón reacciona tras oír a Pablo Montero cantar "Lo que no fue, no será", un tema de su autoría, en el programa "Hoy", donde los dos estuvieron como invitados. Cuando Montero cantaba, la cara de Napoleón parecía decir que no le gustó la interpretación que hizo del citado tema.

"Lo que no fue, no será" es de la autoría de Napoleón y se convirtió en un éxito en voz del cantante recientemente fallecido José José. En el programa "Hoy", Pablo Montero la cantó, pero al escuchar Napoleón su versión, por su cara, no le gustó.