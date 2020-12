Nata Gata comparte su pesada rutina de ejercicios en leggins blancos

Brasil.- Natalia Garibotto mejor conocida como Nata Gata, logró ser el centro de atención de todo el mundo luego de que recibiera un like por parte del Instagram del Papa Francisco, situación que desató gran polémica en redes sociales y que generó bastante criticas en contra del pontífice. Para su fortuna el malentendido se arregló y probablemente quede en el pasado pero sin duda jamás será olvidado, sin embargo, lo que parece que nunca pasará es la belleza de Nata Gata, prueba de ello son sus publicaciones en Instagram que se vuelven tendencia rápidamente.

Por si fuera poco, la modelo brasileña compartió recientemente su rutina de ejercicios con los que mantiene su gran figura, y es que solo hace falta verlos para darse cuenta que esa belleza que se carga no es cosa de suerte, bastante le sufre para ser considerada hoy una de las mujeres más bellas del planeta.

En las imágenes que regaló a sus seguidores se le puede ver haciendo diferentes rutinas de gimnasio con un outfit bastante atrevido, y es que su conjunto color blanco deja ver cada detalle de su envidiable figura, incluso al borde de transparentarse. Además, disfrutar de el video resulta ser muy sencillo ya que simplemente luce espectacular.

Cinco días fueron suficientes para que su publicación desatara la locura, hasta el momento ha generado más de 260 mil reacciones y cientos de comentarios pro parte de los usuarios, quienes no dudaron en dejar sus palabras de aliento y sobre todo de amor, ya que salieron muchos enamorados.

¡Dios te mueras tan fantástica, sigue así, te miras divina!". ¡"Wow!, tu no mientes cuando dices que le das al gimnasio". "Eres la chica más sexy del mundo". "Muy bien, así es como se hacen los ejercicios de glúteos". "Como desearía poder ejercitarme contigo". "increíble entrenamiento, luces hermosa". "No se por qué pero me dieron ganas de comer algo".