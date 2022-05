Natalia Esperón se sincera sobre su relación con Eva Longoria, pareja de su ex esposo Pepe Bastón

Como pocas veces lo ha hecho, la actriz mexicana Natalia Esperón se sinceró y reveló cómo es en realidad su relación con Eva Longoria, actriz estadounidense, esposa de Pepe Bastón, su ex cónyuge y padre de sus cuatro hijos: Natalia, Sebastián (fallecido), Mariana y José Antonio. Durante un encuentro con varios reporteros de espectáculos, despejó todo rumor de una enemistad entre ambas.

Natalia Esperón, protagonista de telenovelas como "Agujetas de color de rosa", "No tengo madre", "El niño que vino del mar" y otras más, y el empresario mexicano Pepe Bastón, quien fue Presidente Internacional del Consejo de Administración de Televisa, contrajeron matrimonio a mediados de la década de los 90's, divorciándose una década después.

Tiempo después, José Bastón Patiño comenzó una relación amorosa con Eva Longoria, actriz de la exitosa serie de televisión "Amas de casa desesperadas", donde interpretó el personaje de Gabrielle Solís. Están casados desde el 2016 y fruto de su amor, tuvieron a su hijo Santiago Enrique.

Natalia Esperón y su primogénita.

En su encuentro con la prensa de espectáculos, Natalia Esperón, de 47 años de edad y originaria de la Ciudad de México, compartió que sus hijos Natalia, Mariana y José Antonio, se llevan muy bien con su medio hermano Santiago.

"(Llevamos) la mejor relación, somos una familia muy moderna, hay cosas que no se pueden explicar por qué son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita. A Santi lo amamos, lo adoramos, es lo máximo".

Pepe Bastón, Eva Longoria y su hijo Santiago.

Asimismo, la ex participante de Nuestra Belleza México, dejó muy en claro la buena relación entre Eva Longoria, su ex esposo Pepe Bastón y ella, "se habla de felicidad y lo que es no se tiene qué andar anunciando, todo es personal, tengo momentos divinos conmigo, pero son eso, son míos".

Por otra parte, tras 10 años de ausencia de las telenovelas, Natalia Esperón tuvo su gran regreso con el personaje de Guadalupe García, en el melodrama "Corazón guerrero", protagonizado por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Oka Giner, Karena Flores y Sian Chiong.

"Me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1, porque ahí fue mi primera telenovela, estuve casi dos años grabando 'Agujetas de color de rosa', entonces, ese foro me trae muchos recuerdos; también me da curiosidad saber quiénes del equipo técnico siguen trabajando ahí, me va a dar mucho gusto verlos porque yo trabajé ahí cuando tenía 18 años", manifestó la actriz sobre su retorno a Televisa.